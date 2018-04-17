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Spor

"Şenol Güneş, Türkiye'deki Fenerbahçe düşmanlığının baş aktörüdür"

"Güneş'in, Fenerbahçe fobisi var"

17 Nisan 2018 20:01

A Spor Fenerbahçe muhabiri Emre Bol, canlı yayında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in, gittiği takımları Fenerbahçe'ye düşman ettiğini öne sürdü.

İşte Emre Bol'un o sözleri;

"Teknik direktörlüğüne saygı duyuyorum, en beğendiğim teknik direktörlerden bir tanesi; fakat Şenol Güneş, Türkiye'deki Fenerbahçe düşmanlığının baş aktörüdür. Gitti Bursaspor'u düşman etti Fenerbahçe'ye, Trabzon'da Fenerbahçe'ye düşman etti bütün Trabzonluları; şimdi de Beşiktaş'a geldi... Şenol Güneş'in bir Fenerbahçe fobisi var."

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