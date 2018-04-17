A Spor Fenerbahçe muhabiri Emre Bol, canlı yayında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in, gittiği takımları Fenerbahçe'ye düşman ettiğini öne sürdü.

İşte Emre Bol'un o sözleri;

"Teknik direktörlüğüne saygı duyuyorum, en beğendiğim teknik direktörlerden bir tanesi; fakat Şenol Güneş, Türkiye'deki Fenerbahçe düşmanlığının baş aktörüdür. Gitti Bursaspor'u düşman etti Fenerbahçe'ye, Trabzon'da Fenerbahçe'ye düşman etti bütün Trabzonluları; şimdi de Beşiktaş'a geldi... Şenol Güneş'in bir Fenerbahçe fobisi var."