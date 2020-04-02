Şenol Güneş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon lira bağış

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek oldu. Şenol Güneş, kampanyaya 1 milyon TL bağışladı.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle başlatılan Milli Dayanışma Kampanya'sına Şenol Güneş de destek verdi.



A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon TL bağış yaptı.



Milli Dayanışma Kampanyası"na 1 Nisan itibariyle 1 milyon 830 bin TL SMS ile destek olunurken toplam bağış miktarı ise 552 milyon 529 bin 912 TL'ye ulaştı.

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