Galatasaray'ın 20 yıl sonra gelen Kadıköy galibiyeti tehlikede!

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını, Avrupa ve dünya futbolunu da derinden etkilerken, FIFA ve UEFA'nın sezonu iptal etmesi halinde Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de elde ettiği galibiyet de geçersiz sayılabilir.

Eğer sezon komple iptal edilirse, birçok rekor ve kritik galibiyet de tarih olabilir. İşte olası bir iptale en çok üzülecek olanlar.

Lionel Messi

Arjantinli yıldız sezona, Pele'ye ait olan 'bir kulüp adına en çok gol atan futbolcu' rekorunu kırmak, en azından gelecek sezona az iş bırakmak için başladı. Brezilyalı efsanenin Santos'ta 643 golü bulunurken, Barcelona'lı Lionel Messi liglere ara verilene kadar ağları 24 kez sarsmış ve 627'ye ulaşmıştı.



Eğer lig iptal olursa Arjantinlinin gol sayısı 603'e gerileyecek. Haziran'da 33 yaşını dolduracak olan Messi için Pele'nin rekorunu kırmak biraz daha güçleşecek.

Cristiano Ronaldo

Spal maçında kariyerinin 1000. maçına çıkan ronaldo aynı gün attığı golle Serie A'da üst üste 11 hafta fileleri havalandıran 3. oyuncu olarak (İlk ikisi Gabriel Batistuta ve Fabio Quagliarella) tarihe geçmişti.



Bu rekor, Portekizli oyuncunun attığı 25 golle beraber silinecek. Bu sezon 700. kariyer golüne ulaşan Ronaldo bu rakam için yeniden çalışmak zorunda kalacak.

Liverpool'un şampiyonluk şansı

Premier Lig'de en yakın takipçisi Manchester City'nin 25 puan önünde olan ve 30 yıllık şampiyonluk hasretini gidermek için sadece 2 galibiyete ihtiyacı bulunan Liverpool bu şansı kaybedecek.



Jürgen Klopp'un takımı ayrıca Manchester City'ye ait olan Premier Lig'de üst üste en çok maç kazanma (18) rekorunu egale etmiş, aynı kulübün sahibi olduğu iç sahada en çok maç kazanma rekorunu ise 20 maçtan 22 karşılaşmaya çıkarmıştı. Sezon iptal olursa City bu rekorların tek sahibi olmaya devam edecek.

Leicester'ın tarihi galibiyeti

Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester, ekim ayında Southampton'ı 9-0 yenerek Premier Lig tarihinde en farklı galibiyet rekorunu egale etti. Eğer sezon iptal olursa, Mart 1995'te Ipswich Town'ı aynı skorla yenen Manchester United rekorun tek sahibi olmayı sürdürecek.

Sergio Agüero baştan başlayacak

Ocak ayında Manchester City'nin Aston Villa'yı 6-1 yendiği maçta hat-trick yapan Sergio Agüero, 175 golle, Premier Lig'de 'en çok gol atan yabancı' rekorunu Thierry Henry'den devralmıştı.



Arjantinli, Alan Shearer'a ait olan Premier Lig'de en çok hat-trick yapma (12) rekorunu da egale etmişti. Bu rekorlar, Agüero'nun 12 golüyle beraber silinecek.

Süper çocuk Haaland'ın rekorları silinecek

Erling Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçta hat-trick yapan 4. futbolcu oldu (İlk üçü Van Basten, Asprilla ve Wayne Rooney).



Bu rekoru kırdığı Salzburg'dan ara transferde Borussia Dortmund'a transfer olan Norveçli oyuncu, takımının PSG'yi 2-1 yendiği maçta da ağları sarsarak, Devler Ligi tarihinde 10 gole ulaşan en hızlı isim olarak tarihe geçti.

Galatasaray'ın Kadıköy galibiyeti de tehlikede

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Galatasaray ezeli rakibini Kadıköy'de 20 yıl, 2 ay 1 gün sonra mağlup etmişti. Eğer sezon iptal olursa sarı kırmızılıların bu tarihi galibiyeti de geçersiz olacak ve seri 1 yıl daha uzayacak.