Şenol Güneş'ten Kadınlar Günü mesajı: Hem ruj sürün, hem top sürün

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar Günü Etkinliği'nde konuşan Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, kadın futbolculara seslendi ve "Hem ruj sürün, hem top sürün" dedi.

A Milli Kadın Futbol Takımı'na yönelik konuşan Şenol Güneş, "Hem ruj sürün, hem top sürün. Ülkemizi çok iyi temsil ediyorsunuz. Kadınlarımızı, kızlarımızı temsil ediyorsunuz. Bu konuda büyük bir yatırım yapılıyor. Her oyuncuya her personele yapılan yatırım kolay değil. Bu seçimlerin karşılığını verin. Katılırken şunu istiyorum. Sevgiyi, saygıyı hak eden güzel kızlarımızın toplumda önde olmasını istiyorum. İş bir simgedir. Ama önünüze çıkabilecek her engeli aşabilecek gücünüzün olduğunu bilin. Zaman zaman haksızlığa uğrasanız bile asla durmayın. Sonunda başaracağınızı göreceksiniz" dedi.