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Şenol Güneş'ten Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş açıklaması

29 Ağustos 2020 18:02

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçeli futbolcular Ferdi Kadıoğlu ve Sinan Gümüş'e ay-yıldızlı forma için davet gönderdiğini söyledi.

TRT Spor'a konuşan Şenol Güneş "Ferdi Kadıoğlu ile 2 gün önce konuştum; 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Ferdi'nin tereddütleri var. 'Evet' ya da 'Hayır' diyecek. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı; sağ olsun. Ama şunu yapmam. Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam; altına da koymam. Benim için her oyuncu aynıdır. Davet ettim. Aynı davet Sinan Gümüş için de geçerli. Onu da davet ettik, yazın konuştuk. Dışişleri Bakanımız da destek oldu ama yetişmiyor. Sivasspor'dan da bir isim almak isterdim ama orta saha o kadar kalabalık ki" ifadelerini kullandı.

 
 
 
 

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