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Spor

Şenol Güneş, sporseverleri maratona davet etti

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA) Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sporseverleri, 18 Şubat'ta Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Trabzon Yarı Maratonu'na davet etti

09 Şubat 2018 16:40

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sporseverleri, 18 Şubat\'ta Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan Trabzon Yarı Maratonu\'na davet etti.
Şenol Güneş,  Trabzon\'un Maçka ilçesinde PKK\'lı teröristlerin saklandığı yeri güvenlik güçlerine göstermek isterken şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül anısına \'Eren İçin Koşuyoruz\' sloganıyla düzenlenecek olan Trabzon Yarı Maratonu\'nun tanıtım filmi için yardımcısı Mehmet Kulaksızoğlu ile birlikte kamera karşısına geçti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından hazırlanan tanıtım filminin birkaç gün içinde yayınlanacağı açıklandı.
Trabzon\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100\'üncü yıldönümünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Atletizm Federasyonunun da paydaş olduğu 38\'inci Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 3\'üncü 10 km ve 23\'üncü Halk Koşusuna katılmak isteyenler için kayıtlar 12 Şubat\'ta başlayacak. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen spor etkinliğine katılmak isteyenler bu tarihten itibaren Cemal Kamacı Spor Merkezinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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