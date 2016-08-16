Şenol Güneş: Şampiyondan 4 oyuncu gitmez, ilk ben gideyim o zaman

Son şampiyon Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş sezon öncesi takımın durumu ve transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ta ayrılan Sosa ve İsmail Köybaşı hakkında konuşan Güneş, transfer politikasına isyan ederek, "Sosa ve İsmail'i bırakmazdım" dedi. Güneş, kulübün transfer politikası hakkında "Beşiktaş şampiyon olmuş 4 tane oyuncu gitmez. Seyircin var, tesisin var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. İlk benim gitmem lazım o zaman" dedi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Sosa'ya ilişkin benim söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Bunlar benim bilmediğim konular. Ben de gazetelerden okuyorum. Ben elimde ne varsa onunla en iyisini yapmaya çalışırım. Kimseye darılmam küsmem, kızmam. Ben sezon bittiğinde şunu söyledim; Kadromuzu koruyup, defans bölgesine takviye yapmalıyız.

"Sosa ve İsmail'i bırakmazdım"

Biz de nereye futbolcu alındı? Sağ bek, sol bek. Bizde zaten bek oyuncusu vardı. İhtiyacımız olan yer stoper... Teknik direktör olarak, Sosa ve İsmail gibi oyuncuları bırakmam.

"Santrafor alınmazsa..."

"Giden oyunculardan sonra bizim kadromuza 5-6 transfer lazım. Santrafor lazım, stoper lazım. Bu sezon 3 günde 1 maç yapacağız, dolayısla kadromuzda 4 stoper olması şart. Santrafor alınmadığı müddetçe, bu takımdaki oyuncular bu baskının altında ezilecekler. Bu net.

Ekonomik isimlerin birkaçını Galatasaray zaten aldı. Fabri'yle Boyko'dan da hangisinin daha faydalı olacağına bakacağız.

"İlk benim gitmem lazım..."

"Beşiktaş şampiyon olmuş 4 tane oyuncu gitmez. Seyircin var, tesisin var. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız. İlk benim gitmem lazım o zaman. Para tarafı var saygı duyuyorum ama hepimiz kendimizi sorgulayacağız. Ben bunu doğru bulmuyorum. Gemi batarken fareler kaçar derler ya... Daha çok mutlu olmamız gerekirken daha mutsuz oluyoruz.

"Ayrılma kararlarını doğru bulmuyorum. Bosman kanunları sonrası futbol kuralları biraz bozuldu. Sistem yanlış, oyuncu haklarının değiştirilmesi gerekiyor. Kulüpler daha ön planda olmalı. Oyuncu düşünün ben oynamıyorum diyor basın gitse daha iyi olmaz mı? diyor.

"Müthiş futbol oynuyorsunuz ama siz gidiyorsunuz sizi tutamıyorum. Ben kötü çalıştırsam sen kalacaksın oynamadan para alacaksın yine zarar kulübe"