Şenol Güneş, Porto maçını değerlendirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda sahasında Porto ile 1-1 berabere kalarak son maç öncesi liderliği garantileyen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Şenol Güneş soyunma odasında futbolcularla yaptığı konuşma hakkında, ‘’Şampiyonlar Ligi takımı oldunuz. Tebrik ederim. Şimdi bir üst seviyeye çıkmak için daha çok çalışmalıyız” dediğini söyledi.

Maçtan sonra basın mensupları ile bir araya gelen Güneş, Konuşmasına yönetim, futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar başta olmak üzere herkese teşekkür ederek başladı. Soyunma odasında futbolcularına yaptığı konuşmayı şu sözlerle özetledi:

“Soyunma odasındakiler zaten dışarıya çıkıyor. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Futbolcularıma özellikle ikinci yarı çok iyi oynadıklarını söyledim. Bir iş yapacaksak en iyisini yapmalıyız. İkinci yarının başındaki oyun bu anlayışımıza yakındı. Bu zamana kadar bizim bir futbol anlayışımız var. Bu yapıyı Avrupa’da ve Türkiye’de uygulamaya çalışıyoruz. Porto, Leipzig ve Monaco iyi takımlar… Ancak bir Barcelona, Real Madrid değiller. Biz bu düzeyde iyi olduğumuzu gösterdik. Şimdi bir üst düzeyde başarı için çalışmalıyız. Bu belki 4-5 yılda olacak ancak planımız bu… Şampiyonlar Ligi takımı oldunuz. Tebrik ederim. Şimdi bir üst seviyeye çıkmak için daha çok çalışmalıyız”

‘’Hak ettiğimiz sonucu aldık’’

Geçtiğimiz sezon son anda çıkamadıkları Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkmak için çok istekli olduklarının altını çizen Şenol Güneş “Hak ettiğimiz sonucu aldık. Son iki maçta akıllı oynayarak gruptan çıkmayı garantiledik. Başka bir taraftan bakarsak iki maçta 4 puan kaybettik. Porto becerili iyi bir takım. Golü yedikten sonra ilk yarının sonuna kadar oyunun kontrolü rakipteydi. Ancak ikinci yarının tek hakimi bizdik. Türkiye’yi iyi temsil etti. Bir üst turda neler yapabileceğimiz göreceğiz. Başarılı olmak için biraz daha üzerine koymamız gerekiyor” dedi.

‘’Tarih geçmişte kalır, biz geleceğe bakıyoruz’’

Porto karşısında hem hücum etmeyi hem de kontrollü oynamayı tercih ettiklerini sözlerine ekleyen Şenol Güneş, “Tabii bu durum oyuncuları biraz zorluyor. Bir pozisyonda golü yedik ama sonrasında Cenk'in olağanüstü asistinde Talisca ile golü bulduk. İkinci yarıda baskılı oynayarak oyuna daha çok ağırlık koyduk. Hem baskı yapıp hem oyunu kontrol ettiğimiz zaman Şampiyonlar Ligi'ne daha çok ağırlığımızı koyarız” dedi.

Şenol Güneş, ‘Tarih yazdınız’ diyen bir basın mensubuna, “Tarih yazma lafı çok oldu. Tarih geçmişte kalır biz geleceğe bakıyoruz. Önümüzde iyi bir rakip olacaktır. Kimin çıkacağını bilmiyoruz ve hayırlısı olsun diyoruz” açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş, sözlerini Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor’a başarılar dileyerek tamamladı.