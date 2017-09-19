Şenol Güneş: Oyundan ve skordan memnunum

Beşiktaş'ın son 3 sezondur teknik direktörlüğünde bulunan ve her sezon başarı çıtasını yükselten teknik direktör Şenol Güneş, takımının Konyaspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından oyundan ve skordan memnun olduğunu söyledi.

Maçın son anlarında bazı oyuncularının performansından ve özellikle top kayıplarından yakınan deneyimli çalıştırıcı, yaşanan sakatlıkların normal olduğunu ve Atınç Nukan ve Gökhan Töre'nin haricinde uzun süreli sakatlığı bulunan oyuncusunun olmadığını söyledi.

Şenol Güneş'in Konyaspor maçı sonrası açıklamaları şöyle:

"Zor bir maçtı bizim için. Bundan sonra her maçın zor olacağını biliyoruz. Rakiplerin inancı ve direnci artacaktır. Konyaspor da fizik gücü iyi olan bir takım ama perşembe günü maç yaptılar. Seyahatten geldiler. Biz de yoğun ve tempolu bir maç oynadık.

İki takımın da yorgunluğu maçı zorladı. Topa sahip olan ve atak üstüne atak yapan bir oyuncu sergilesek de ikinci yarıda hatalarımız oldu. Daha kontrollü paslarla oynamamız gerekiyordu.

"Seyircinin desteği çok iyiydi"

Genel olarak oyundan ve skordan memnunum. Seyircinin desteği de çok iyiydi. Futbol adına güzel bir ambians vardı. Rakibe uzak şut fırsatı verdik.

Ciddi olarak sakatlığımız; Atınç ve Gökhan Töre var. Onun dışındakiler doğal sakatlıklar. Adriano'da geçen maçta gerginlik verdi kaslarında. Bugün de zorlamaya bağlı bir gerginlik oldu ama sağlık problemi var gibi görünmüyor.

"Sahada olup da verimsiz

olmak en büyük sakatlıktır"

Oğuzhan da Porto maçında biraz zorlanmıştı ama düzeleceğini düşünüyorum. Çok ciddi bir sıkıntımız yok. 3 günde bir maç olunca sakatlık olacaktır. Sahada olup da verimsiz olmak bana göre en büyük sakatlıktır. Bugün son anlarda bazı arkadaşlarda top kaybı gibi sıkıntılar oldu.

Herkes iyi niyetli, çok çalışıyor ve istekliler. Umarım böyle devam eder. Lig uzun bir yarış."