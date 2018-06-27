Şenol Güneş: Muharrem İnce'nin yaşadığı gibi bir problem olmasın

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tatil döneminde gazetecilerin telefonlarını açmadığını belirterek; CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, mağlubiyeti gazeteci İsmail Küçükkaya’ya attığı mesajla kabul etmesi ve bunun da canlı yayında seyircilere duyurulmasına gönderme yaptı. Güneş, "Tatil boyunca telefonumu açmadım. Bazı arkadaşlar arıyor, açmıyorum telefonlarımı. Sonra Muharrem İnce'nin yaşadığı gibi problem olmasın" dedi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları için Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde toplandı. Teknik Direktör Şenol Güneş, antrenman öncesinde futbolcularla bir müddet toplantı yaptı. Antrenmanın son bölümünde basın mensuplarının yanına gelerek geçmiş bayramlarını kutlayan Şenol Güneş, gazetecilerle bir süre sohbet etti. Pazar günü yapılan seçimlerin ‘vatana millete hayırlı olmasını’ dileyen Güneş, gazetecilerin kendisini aradığını da ifade ederek, "Tatil boyunca telefonumu açmadım. Bazı arkadaşlar arıyor, açmıyorum telefonlarımı. Sonra Muharrem İnce'nin yaşadığı gibi problem olmasın" espirisini yaptı.