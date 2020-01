Şenol Güneş: Milli takım para kazanma yeri değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Şampiyonası sürecinde tartışılan prim ödemeleri ve beklenen performansı gösteremeyen takım kaptanı Arda Turan ile ilgili olarak “Medya prim muhabbetleriyle Arda'ya haksızlık etti. Arda'nın o paraya ihtiyacı mı var! Kaldı ki milli takım para kazanılacak yer değil. Hakları mı, hakları. Finallere kalarak o parayı kazandıran zaten bu çocuklar. 10 milyon Euro'nun 5'ini, hatta tamamını versen ne olur! Elin yabancısına dünya kadar para ödüyorsun konu etmiyorsun da kendi çocuğunu niye yerden yere vuruyorsun? Üstelik çocuklara ödenen döviz ülkede kalıyor" ifadelerini kullandı.

Bu sezon en iyi transferi Galatasaray'ın yaptığını savunan Güneş, taraftarların eleştirdiği Tolga Zengin'in en az Muslera kadar iyi kaleci olduğunu söyledi. Güneş, geçtiğimiz sezonda takımda önemli başarılar göstermelerine rağmen bu sezon takımdan ayrılan Gomez, Sosa, Töre ve İsmail Köybaşı’nın takımdan ayrılmasını istikrar adına istemediğini dile getirdi. Türkiye gazetesinden Hasan Sarıçiçek’in sorularını yanıtlayan Şenol Güneş’in açıklamalarından satır başları şöyle:

“Röportaj vermiyorum, tesislerde basın toplantısı yapmıyorum, çünkü ben sözlerimin nereye gideceğini iyi biliyorum. Söylediklerim çarpıtılıyor, sinirleniyorum. Bu kulübün bir işleyişi var. Hoca ne yapar? Teknik olarak mevkileri söyler. Ben de zaten onu söyledim, bunda ne var? Doğruya doğru… İstikrar adına Gomez, Sosa, Töre ve İsmail’in gitmesini istemedim. Takım kurmak kolay mı, oturmuş takımı bozuyor, sil baştan yapıyorsun. Bir takım iyi ise bozulması doğru mudur, asla! Bozulursa ne olacak? Sil baştan, sinerji kaybı.



‘Bizim gittiğimiz yol doğru değil’ dediğimizde ‘Sen başkana karşısın’ diyorlar. Al başına bela! Ya yeni gelenler istenildiği gibi çıkmazsa? Belki daha iyi olur, onu bilemem ama doğru olan başarılıyı daha başarılarla takviye etmektir. Bunu anlatamadım, anlatmak o kadar zor ki. Ne olursa olsun ben doğruları söylemek zorundayım.”

"Aşağılık kompleksi mi o da ne?”

“Aşağılık kompleksi mi, o da ne? Ben de Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak, şampiyon olmak isterim, kim istemez? Bu gayet normaldir. Ancak hedefe ne kadar yakınız? Burası önemli. Şu anda devler arasında şampiyon olmaya kulüp yapıları müsait değil. Barcelona’nın, Real Madrid, Bayern Münih ile Manchester United’in yaptığı yatırımlar ile seninki bir mi, değil. Madem Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk hedefliyorum, Suarez’i, Messi’yi kadromda görmek isterim. Peki, alabilir miyiz, alamayız, 10 yıl sonra yine alamayız. Messi’yi bırak Barcelona’dan mesela Arda’yı alabilir miyiz, değerini bilelim; 40 milyon Euro! Gerçekçi olalım, biz ancak Avrupa’da büyük takımların kadrosunda düşünmediği oyuncuyu alabiliriz…”

"Beşiktaş taraftarı halk tipi entelektüel”

“Beşiktaş çok büyük bir camia, taraftarı inanılmaz güzel… Mütevazı, demokrat, samimi, halk tipi ama entelektüel. Ben bunu şuna benzetiyorum. İşçi gibi çalışkan, usta gibi akılcı, sanatçı gibi hisli ve üretken. Daha ilk gün beni bağırlarına bastılar. Ben de onları öyle sevdim. Takımı da sahiplendiler. Ancak, bazı futbolculara karşı ayrımcı tutumlarını yadırgadım. Oysa hangi ebeveyn, çocuğunu derste 10 almadı 3 aldı, diye ötekileştirir? Aksine, başarı için teşvik eder. Yeni dönemde taraftardan bunu bekliyorum.

"Fikret Orman’la aramızdan su sızmıyor”

“Beşiktaşlılar rahat olsun, Başkan Fikret Orman’la aramızdan su sızmıyor. Patron o. Biz sadece durum tespiti yaptık, çarpıtıldı. Birbirimizi iyi anlıyoruz. Başkan mükemmel biri; vizyonu geniş, olağanüstü çalışıyor. Patrona nasıl saygısızlık yaparım? Kaldı ki kimseye yapamam.

"Benfica’nın beğenmediği oyuncuyu alıyoruz”

“İnsanlar, Şampiyonlar Ligi'ndeki grubumuzda Real Madrid, Barcelona yok diye düşünüyor ama Benfica, Napoli, Dinamo Kiev zayıf takımlar mı? Biz Benfica’nın beğenmediği oyuncuyu alıyoruz. Beşiktaş grupta ikinci, en kötü üçüncü olur. Burada ilke, şampiyon gibi yaşamak; bu düşüncemi oyuncularımla paylaştım. Hepsiyle gurur duyuyorum. Ve başaracağımıza inanıyorum.”

"Tesislere taşındım”



“Tamamen Beşiktaş’ın şampiyonluğuna odaklandım. Ne özel hayatım kaldı, ne de sosyal tarafım. Ümraniye’ye tesislere taşındım. Maç ve seyahatler dışında buradan bir yere ayrılamıyorum, yoğun bir çalışma içindeyiz. O yüzden evi unuttum. Sağ olsunlar beni anlayışla karşılıyorlar. Sinema, tiyatro, konser mi? Ne ailemle ne de yalnız son 1.5 yıldır hiçbirine gitmediğim gibi bir diziyi de bir bölüm olsun seyretmedim. Varım yoğum Beşiktaş, Geçen yıl kazandığımız şampiyonluk hepimize çok daha büyük sorumluluklar yükledi!”

"Tolga, Muslera kadar iyi kaleci”

“Yabancı kaleciye karşı niye ön yargım olsun? Elimde Neuer ya da Muslera vardı da, oynatmadım mı? Kaldı ki Tolga, Muslera kadar iyi. Tamam, Avrupa maçlarında ciddi hatalar yaptı; iki yıl öncesi sıkıntılı bir dönem yaşadı, bunları atlattı. Bursaspor’da Frey ile Harun aynı kalitede kalecilerdi, Harun’u tercih ettim, doğru da yapmışım, bugünMilli Takım’ın kalesinde”

"Bu sezon sihirli dörtgen; Talisca, Oğuzhan, Atiba ve Quaresma”



“Bu sezon sihirli dörtgen; Talisca, Oğuzhan, Atiba ve Quaresma. Bunlar çok daha iyi olmak zorundalar. Özellikle Oğuzhan geçen sezonun üstüne koymalı. Teklifler aldığını duyuyorum ama onu bir yere bırakmam. Yine; Tolgay ve Necip’in bu dörtlüye katkı sağlayacağı dönemler olacak. Üç kulvarda mücadele edeceğiz. Her oyuncu, her an hazır olmalı.”

"Fatih Terim deli mi ki; Barcelona'nın yıldızını, Arda'yı kessin”

"Fatih Terim deli mi ki; Barcelona'nın yıldızını, Arda'yı kessin. Hem de sezona çok iyi başlamışken. Bu tercihin altında başka şeyler var. Terim, yetiştirdiği en başarılı hocalardan biri, kıymetini bilelim. Arda'ya babası kadar yakın. Onu milli takıma taşıyan da, Galatasaray'da yıldızlaştıran da, Barcelona'da 6 ay oynamadığı dönemde forma veren de o. Allah için Arda bunun hakkını verdi mi, verdi. Aralarında ciddi sorun olduğunu sanmıyorum. Kanaatimce, tercih sebebi rakipleri şaşırtmak adına taktik olabilir ya da yenilere şans vermek olabilir. Bu da bir hocanın hakkıdır."

“Milli takım para kazanılacak yer değil”

"Bizim medya tweetlerden, içilen kahveden mesaj çıkarıyor. Bırakın artık bunları! Medya prim muhabbetleriyle Arda'ya haksızlık etti. Arda'nın o paraya ihtiyacı mı var! Kaldı ki milli takım para kazanılacak yer değil. Hakları mı, hakları. Finallere kalarak o parayı kazandıran zaten bu çocuklar. 10 milyon Euro'nun 5'ini, hatta tamamını versen ne olur! Elin yabancısına dünya kadar para ödüyorsun konu etmiyorsun da kendi çocuğunu niye yerden yere vuruyorsun? Üstelik çocuklara ödenen döviz ülkede kalıyor."

"En iyi transferi Galatasaray yaptı”

"Geçen sezon en iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu sene de olmalıyız. Rakiplerimizi yok saymıyoruz, geçen sezon bir tek Fenerbahçe vardı yarışta. Bu sezon çok takımın katılacağı çetin bir yarış olacak. Büyük takımların şansı elbette fazla. En iyi transferi Galatasaray yaptı, oyun sistemini de oturttu. Üç ayda kazandıkları iki kupa ile moral buldu."

“Pereira’nın gönderiliş şekline üzüldüm”

"Fenerbahçe, Pereira ile 2 yıllığına anlaşmış, şampiyon olamadı diye göndermek doğru olmazdı. Önce devam ettiler sonra gönderdiler. Peki o zaman sözleşmenin ne anlamı var? Profesyonellik bu değil. Bunu sadece Fenerbahçe ya da Pereira için de söylemiyorum, bizde genelde böyle. Yanlış!"