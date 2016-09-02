T24 LogoT24 Logo
Spor

3 oyuncu A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Salih, Cengiz ve İrfan Can, Ümit Milliler'in Belarus'la oynayacağı maçın kadrosuna gönderildi

02 Eylül 2016 19:02

TFF, A Milli Takım kadrosunda yer alan Salih Uçan, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci'nin Ümit Milli Takım'a gönderildiğini duyurdu.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşma için bugün Zagreb'e gidecek A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

A Milli Takım'ın 27 kişilik kadrosunda yer alan Salih Uçan, Cengiz Ünder ve İrfan Can Kahveci, 6 Eylül'de UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde Belarus ile oynayacak Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi. Üç futbolcu, sabah saatlerinde Ümit Milli Takım'ın Ankara'daki kampına katıldı."

ETİKETLER

Milli TakımKadro

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24