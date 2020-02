Şenol Güneş: Kimseye kefil olmam ama Burak'a kefilim

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Burak'ın Beşiktaş camiasına uygun olduğunu düşünüyorum. Kendisi de Beşiktaşlı ve bunu hep söylüyor" dedi.

Antalya kampında basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir şekilde hazırlandıklarını belirtti. Ligin ilk yarısında fazla puan kaybettiklerini belirten Güneş, "Kötü oynadık geri kaldık, aksini yapıp takımı olması gereken yere getirmemiz lazım. En azından oyun olarak en iyisi olmak zorundayız. Sivas ve Antalya maçı bizim için mucize maçlardı. 6 puan kaybettik. Bütün bunlardan kurtulmanın şansı var. İkinci yarı ilk maç itibarıyla final gibi çıkacağız. Biz kendi puanımızı aldıktan sonra bakmamız lazım. Gerideyiz, puan alıp bakacağız" ifadelerini kullandı.

"Burak'ın bu kadar yıpratılmasını doğru bulmuyorum"

Takıma katılan Burak Yılmaz ile ilgili olarak da açıklamalarda bulunan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Güneş, Burak'ın yapılan ağır eleştirilerle yıpratılmasını doğru bulmadığını söyledi. Güneş, "Burak'ın idmansızlığı önemli. Çok yetenekli, gündemde olan bir oyuncu. Transferiyle ilgili olarak ise Burak ile ilk çalıştığım dönemden de biliyorum futbolu çok seviyor, işini severek yapıyor ve ait olduğu takımı da sahipleniyor. Bulunduğu takıma elinden gelen katkıyı yapıyor. Hatta parasını verip gelmişti o dönem de Trabzon'a. Gitti sonra, transfer ne gerektirdi bilmiyorum ama gittiği her yerde de başarılı oldu. İnsanlar eleştiri yapacaktır. Ama bu kadar haksız yapılan eleştirileri doğru bulmuyorum çünkü her şeyini veren bir karakter. Ben çalıştım daha önce de biliyorum. Böyle bir oyuncunun bu kadar yıpratılmasını doğru bulmuyorum" şeklinde konuştu.

"Kimseye kefil olmam ama Burak'a kefilim"

33 yaşındaki golcünün siyah-beyazlı taraftarlarla kucaklaşacağına inandığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Hemen parlar ama kalbinde kötülük olduğunu düşünmüyorum. Takım adına her şeyi yapan bir futbolcunun yeniden istenmesi doğrudur. Gittiği zaman da söyledim ben Trabzon'a para kazandırarak gitti. Ben de şartlar gerektirdi buraya geldim. Böyle bir insanın burada olmasından ben gurur duyuyorum. Türkiye'de iyi iki forvet kim derseniz bir Burak, iki Cenk derim. Trabzon'a beraber gittik o zaman da. Yine çekiniyordu. Sonrasında da Trabzonspor'a geldi. Ama şimdi ayrıldı. Beşiktaş'ta olsaydı önceden de isterdim onu ama Messi'yi de isterim alamam. Burak'ın Beşiktaş camiasına uygun olduğunu düşünüyorum. Kendisi de Beşiktaşlı ve bunu hep söylüyor. Ben de aynısını yapıyorum. Trabzonsporluyum ben de. Bunu söylüyor ama geldi. Daha önce de gitti. O mu gitti, tutsalardı. Bugün Beşiktaş'ın bu şartlar içinde alabileceği en iyi golcü Burak. Şu anda Beşiktaş ile idmanda olmayan Vagner'den ucuz maliyeti. Yere düşmüştü. Olabilir, 'feda' döneminde bunu yaptı diye sürekli söylenmesine gerek yok. Beşiktaş ile Burak'ın kucaklaşacağını düşünüyorum. Sabırlı olmak lazım. Hakkılar, Sebalar gibi olmaya süresi yetmez belki ama onlar gibi davranmak lazım. Küçük eleştiriler var, biz de onlara katılıyoruz ve onların yapılmayacağı bir Burak olacağını düşünüyorum. Taraftarı da bildiği için, tanıdığı için daha kolay olacağını düşünüyorum. Futbolun bu tarafında tartışma sebebi vardır. Ben kendi adıma kolay kolay kimseye kefil olmam ama Burak'a kefilim" açıklamasında bulundu.

"Beşiktaş'ta mutsuz değilim, mukaveleyi değerlendireceğim"

Beşiktaş'ta mutsuz olmadığını ve mukaveleyi değerlendireceğini söyleyen Şenol Güneş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Planlar aklınıza gelmediği şekliyle gelişebiliyor. Şu an bulunduğum yerden memnunum. Bu sezon sonu sözleşmem bitiyor. Değerlendireceğim tabii ki teklifi. Ben burada mutsuz değilim. Oynadığımız oyundan, sonuçlardan mutsuzum. Taraftarın, başkanın istediği gibi yapmak için elimizden geleni yapacağız. Daha fazla puan alabilirdik ama çok basit hatalar yaptık. Bunları konuşmanın gereği de yok yeniden. Burada çalıştığım en uzun süreyi geçiriyorum. Uzun süre geçirmenin yıpranması da var. Ekonomik olarak krizin de futbol kulüplerinde fazla olduğunu biliyorsunuz. İstediğiniz transferleri yapamıyorsunuz. Onların takdiri nedir, bana geldiğinde düşünürüz, konuşuruz. Beşiktaş Yönetimi ve taraftarı beni istediği sürece gitmeyeceğim demiştim. İstediği sürece buradayım. Mukaveleyi değerlendiririz. Gidersem de saygımla giderim. Bu camianın sevgisini saygısını kazandığımı düşünüyorum. Başkanla fikir ayrılıklarımız belki oldu ama kavgamız hiç olmadı. Tartışmanın daha fazla yapılacağı seviyenin de en üste çıkması gereken dönemden geçiyoruz. Az konuşuyorum, farklı yere çekiliyor. Çok mutluyum, daha mutlu olmam için bir şey yapılırsa bakarız. Kulübün şartları nedeniyle en doğrusunu yapabiliriz. Burak konusunda da düşüncelerim vardı ama bugün oldu. Burak'la çok uzun zaman konuşmadım, aradım. Speküle edilmesin diye. İlk Trabzon'a gittiğinde başkan bana mesaj attı, 'Sen bu işlere girme Trabzonlusun' diye. Girmem, o yönetimler ve oyuncular arasındadır. Ben burada çalışırken bugün de yarın da son günüm gibi çalışıyorum."

"Tolga Zengin konusunda yönetimle aynı fikirde değilim"

Kadroya alınmayan oyuncular ve transfer çalışmaları ile ilgili bilgi veren deneyimli teknik adam, "Buraya gelmeyen oyuncuların karar verilmesinde tabii ki benim de payım var. Ama son kararı yönetim verir. Ben artıları eksileri söylerim onlar kararlarını verir. Tolgay iyi bir oyuncu ama oynamadığında moralsiz oluyor ve herkesin moralini bozuyor. Gitmek istiyorum gibi söylemleri vardı, ben de git dedim hatta. Ayrılmasının doğru olacağını düşündüm. Gökhan hazır ama oynaması gerekiyor. Beklememiz gerekiyor ama maçlar kritik. Hem ona hem bize haksızlık yapıyoruz. Orada Quaresma var, Lens var, Babel var ve onlar da hazır. Pepe gitti zaten. Love'ı zaten konuştuk. Çok yetenekli ama bizde tutmadı. Oynamadığında ise sorun yapmıyor ama biz verimi alamadık yine de. En sonda Mustafa ve Güven'le oynadık. Biz onları oynatırken o kadar para verdiğimiz Love'ı tutmanın anlamı yok. Tolga'ya üzüldüm. Yönetimle orada ayrıldı fikirlerimiz. Ben onun olumsuz bir şeyini görmedim ama tepkiler varmış. Utku'nun kiralık gitmesini daha doğru buldum ama böyle bir karar alındı. Şu an her an gidecek diye düşündüklerimiz vardı ama olmadı. Belki olur. Tutun diyeceksiniz ama tutamıyor kulüpler maliyet nedeniyle. Galatasaray da şu an bunu yapıyor. Bizim için de geçerli. Şu oyuncuya büyük para veriyorlar onu gönderelim, ötekileri alalım. Gitmek isteyenler de olabilir onlar zaten gitmeli. Takıma da o yüzden çok genç oyuncu getirdim. Giden de olabilir, gelen de... Ricardo ile ilgili konuşulmuştu ama gitmedi. Nedenini bilmiyorum. Burak'ı forvete, Mirin'i stopere aldık. Belki defansa bir oyuncu daha alınabilir" ifadelerini kullandı.

"Ucuz alınca iyi geliyor bize"

Yeni transfer Mirin'i 2-3 senedir takip ettiklerini belirten Güneş, "Ama pahalıydı. Bu dönem öyle bir gelişti ki baktığımız oyuncular arasında olabilir olan oydu. Oynamadığı için fiyatı da ucuzdu. Oynamaması handikaptı ama çabukluğuyla katkı yapacağını düşünüyorum. Onu daha iyi yapıp katkı sağlanmasını bekleyeceğiz. Şu an iyi görünüyor. Karakter olarak da öyle. Partneriyle uyuşması da çok önemli ama başlangıç olarak oynayabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Şanssızlığımız defansta çok değişiklik yaptık. Ben savunmanın oturmasını önemserim. Hücumda değişiklik olabilir çünkü bizim takımda en çok yorulan onlar oluyor. Defansın değişmesi kötü oldu ama inşallah bu oturacak. Gökhan, Caner, Adriano'ya bakalım. Gökhan iyi oynuyor, bakacağız. Elimizdeki oyunculardan bazılarının bölgelerini değiştiriyoruz ama bunları görmek için yapıyoruz. Stoperle ilgili olarak geçmişe baktığımızda pahalıdan değil ucuzdan faydalandık hep, inşallah Mirin'den de faydalanırız. Marcelo'da da öyle oldu. Ucuz alınca iyi geliyor bize" dedi.

"Tolgay iyi bir oyuncu, başka bir oyuncuyla takas için gönderilmiyor"

Şener Özbayraklı ve Tolgay Arslan ile ilgili çıkan takas dedikodularına yanıt veren tecrübeli çalıştırıcı, "Şener'i tanıyorum, düzgün bir karakter ama şu an net bir şey olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Anladığım kadarıyla yazılanlardan Tolgay görüşüyor Fenerbahçe ile ama benim bildiğim para ile olursa anlaşma yapılır. Bizimkiler de daha önce para istiyor diye biliyorum ben. Önce para diyorlar. Tolgay iyi bir oyuncu. Başka bir oyuncuyla takas için gönderilmiyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Sağ bekte sıkıntı var"

Orta sahada sayısal bir eksiklik olmadığını dile getiren Güneş, "Öne oynayacak iki oyuncumuz var; Oğuzhan, Ljajic. O yüzden eksik olduğunu düşünmüyorum. Ama sağ bekte sıkıntı var. Sol beke oyuncu almaya gerek yok bence. Ama iyi bir sağ bek ve aynı zamanda sol bek oynayan da olabilir. Onlar kalıyorsa sağ bek ve orta saha oynayabilen olabilir. İki bölge oynayan lazım. Gökhan varken, iyiyse başkasını oynatmam ben orada. Fatih de sağ bek, sol bek, stoper.. Tam oldu yani. Mirin'i aldık zaten stoper-orta saha, sağ bek-stoper oynayabilen olabilir. Ama gideceklerin gitmesi lazım önce" diye konuştu.

Güneş'ten Oğuzhan yorumu: Altın altındır, çamura düşse de altındır

Oğuzhan Özyakup'un iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Şenol Güneş, "Oğuzhan'ın yeteneğini biliyoruz, sahaya yansıtmasını bekliyoruz. Ama altın altındır. Çamura düşse de altındır. Önemli olan çamuru üstünden atmak. Adem ile Oğuzhan var. İkisi birlikte oynayınca sıkıntı yaşıyorum ama onu sağlayamadık henüz. Sonrasında da birini tercih etmek durumuna düştük. Ama bu değişecektir. Asıl beklediğim şey hücumda biraz daha etkili olmak. Hem Adem'den hem Oğuzhan'dan. Larin'den şu an memnunum mesela. Başlangıçta böyle bir Larin yoktu. Bunu yansıtır mı bilmiyorum. Mustafa öyle. Güven başta iyiydi, şu an bocalıyor. Bu oyun Güven'in tarzı değil ama Larin'in üste çıkacağını gösteriyor. Babel bir süredir iyi görünmüyordu ama son maçta yarım saat oynadı, iyiydi. Gayretliydi. Genel olarak sayıları azaltıp, mevkileri çoğaltmayı düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.

"Genç oyuncuların hepsini oynatmak zor"

Genç oyuncuların hepsini oynatmanın zor olduğunu söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Takımın ne olacağını bilmediğim için görmek istedim. Ege mesela fiziği, tekniği iyi ama ağır kalıyor. Kartal kısa boylu ama iyi bir oyuncu, hareketli. Mevkiye de bakmak lazım orta sahaya kimi koyabilirim mesela şu an? O yüzden Ege dedim, stopere olabilir" ifadelerini kullandı.

"Kötü bir ilk yarı geçirdik biz ama bunun tam tersini yaparak bu kötü görüntüyü silebiliriz"

Süper Lig'in ikinci yarısındaki ilk maç itibarıyla finale çıkacaklarını söyleyen Güneş, "Mustafa (Denizli) hocanın rakipleri kim olacak bilmiyoruz. Hedef seçmek normal. Kötü bir ilk yarı geçirdik biz ama bunun tam tersini yaparak bu kötü görüntüyü silebiliriz. Geçen sene de ikinci yarı çok puan aldık ama ilk yarı çok kaybımız olmuştu. Ama bana kimsenin parasıydı, havasıydı gibi bahaneleri olmayacak. Kötü oynadık geri kaldık, aksini yapıp takımı olması gereken yere getirmemiz lazım. En azından oyun olarak en iyisi olmak zorundayız. Sivas ve Antalya maçı bizim için mucize maçlardı. 6 puan kaybettik. Bütün bunlardan kurtulmanın şansı var. İkinci yarı ilk maç itibarıyla final gibi çıkacağız. Biz kendi puanımızı aldıktan sonra bakmamız lazım. Gerideyiz, puan alıp bakacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Douglas'ı bilmiyorum ama ekonomisine de bakılmıştır"

Avrupa'dan kötü bir şekilde elendiklerini sözlerine ekleyen Güneş, şu ifadeleri kullandı:

"Hatalarımız olan maçlardı. Bunları görmek istemiyoruz. Kötü oyunla da kazanabilmen lazım madem iyi takımsın. Sağ bek - sağ stoper oynayabilen varsa olabilir. Douglas'ı bilmiyorum ama alırsak nasıl alırız, ekonomisine de bakılmıştır. Onların hepsine bakılarak karar veriliyor. Tercihi ona göre yapıyorsun ama henüz alınmadı. Ama elden de gitmesi lazım tabii oyuncuların. Fazla sayıda var. Öncelikle azaltmamız lazım."

Enzo Roco ile ilgili gelen bir soruya Güneş, "Diyelim ki Enzo gitti, o arada oyuncu alamadık neden vereyim şimdi onu. Çocuk da dedi ki ben oynamak istiyorum. Bizden herkes kolay alıyor da biz kolay alamıyoruz" yanıtını verdi.