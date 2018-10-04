Şenol Güneş: 'Kazanmak için sahaya çıkacağız'

Loris Karius: \"Deplasman maçları zordur\"

İSTANBUL,(DHA)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 2\'nci maçında deplasmanda Malmö ile karşılaşacak Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş ve kaleci Loris Karius basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Şenol Güneş, \"Sıcak bir havadan soğuk bir havaya geldik. Yarınki maçın dostluk içinde geçmesini diliyorum. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Liginde başarılı olmaya çalışan bir takım Malmö. Takım oyununu iyi oynuyorlar. Disiplinli ve iyi bir takıma karşı oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kendimizi güçlü hissediyoruz. Zor bir maç olacak. İyi oynamak ve kazanmak istiyoruz. Çıkabilecek en iyi kadroyla sahada olacağız. Fikstüre de uyum sağlamaya çalışıyoruz. İki takımın da iyi oyuncuları var. Karşımızda sıradan bir takım yok. Pepe, yarın büyük ihtimal sahada olacak ama Quaresma ile ilgili henüz karar vermedim. Kesin kararlarımı antrenmandan sonra vereceğim. Fikstür konusunda ayrıcalık istemiyoruz. Adaletli bir şekilde fikstür organize edilmeli. Zengin bir kadroya sahibiz\" diye konuştu.

LORİS KARİUS: \"DEPLASMAN MAÇLARI ZORDUR\"

Deplasman maçlarının zorluğuna dikkat çeken Karius, \"Grup aşamasındaki ilk deplasman maçımızı oynayacağız. Deplasman maçları zordur. İyi oynamalıyız. Kolay bir maç olmayacak. Yüzde yüzle oynarsak üç puan alabiliriz. Amacımız yolumuza kazanarak devam etmek. Birkaç maç oynadım. Takımla iletişimim gün geçtikçe daha da iyiye gidiyor. Arkadaşlarım takıma hızlı uyum sağlamam için çok yardımcı oluyor\" ifadelerini kullandı.

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