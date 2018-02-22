Şenol Güneş: Kayıpların tek sorumlusu benim

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyerek açıklamalar yaptı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Güneş, Şampiyonlar Ligi'nden, Süper Lig'e birçok konuya değindi.

"Şampiyonlar Ligi, bizim için gerçekçi değil"

Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki son durumu hakkında, "Geçmişe değil geleceğe bakacağız. Ligde ve kupada yolumuza devam edeceğiz. Hayallerimizde tabii ki Şampiyonlar Ligi vardı. Bu bizim için büyük bir hedef ama gerçekçi değil" dedi ve ekledi, "Ligde yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Benim korkum yok. Ligde ve kupada kendimizi favori görüyoruz. Pazar günü 3 puan ve moral almak için sahaya çıkacağız. Biz duvara vurmadık. Utanılacak hiçbir şey yapmadık. Biz dünyanın en iyi takımı değiliz. Biz bir serüven yaşadık Şampiyonlar Liginde. Oyuncularımızın da taraftarlarımızın da ülkemizin de gurur duyacağı bir yarıştı fakat biz buna hazır değiliz. Hem düşünce olarak, hem yatırım olarak hem de oyuncu olarak. Eğer biz Bayern Münih'e karşı iyi onayıp kazansaydık da biz onlardan iyi değiliz. Bizde başarı kazandıktan sonra kaybettiğiniz zaman parçalanmanız daha büyük oluyor. Kazandığınız değerler bazen sizi ezer. Bu yarışları yaparken sadece kazanmak için değil öğrenmek için de yapıyoruz. Başarmak güzel bir şeydir ama başarı çok tehlikelidir. Onu taşımak çok önemlidir."

"Kayıpların tek sorumlusu benim"

Yaşanan puan kayıplarında oyuncuların ve yönetimin suçu olmadığını söyleyen Güneş, tek sorumluluğun kendine ait olduğunu dile getirdi:

"İşimizi hep severek yaptık. Açık ve sade olduk. Bizi ortalığı tozu dumana katan olarak göstermeye çalıştılar. Kimseyi korkutmak, kandırmak veya zorlamak gibi bir niyetimiz asla olmadı. Tüm kayıpların tek sorumlusu benim. Oyuncular elinden geleni sarf ediyor."

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, devre arasında takıma katılan Domagoj Vida'nın son maçlardaki performansını değerlendirdi.



Güneş, "Mitrovic'in giderkenki hali şu anki Vida'dan daha iyi... Bu durum Vida'nın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Oyuncuyu geç almamız gibi durumlar da sıkıntı olabiliyor. Vida'nın üzgün olduğunu biliyorum, siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla bu da onu etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

"Caner, Federasyon'a göre 3 maç ceza alabilir"

Bayern Münih maçında oyundan çıkardığı Caner hakkında konuşan Güneş, şunları söyledi:

"Caner, 'Ben niye çıktım?' dedi. Elini kaldırdı mı bilmiyorum. Ama eğer kaldırdıysa Federasyon'a göre 3 maç ceza alabilir değil mi? Ama ben bir ceza vermeyeceğim. Ne Caner ne ben, hiç kimse mükemmel değildir. Hepimiz takım için varız. Bir takım ülke adına yarışırken, ülke için önemlidir. Biz üretmede, eğitmede ve değer vermede sorun yaşayan bir ülkeyiz. Biraz daha saygı görmeyi bekliyoruz."

"Fenerbahçe maçını sadece futbol oynayarak kazanacağız"

Şenol Güneş, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçını da şu sözlerle değerlendirdi:

"Biz diğer lig maçlarına nasıl çıkıyorsak Fenerbahçe maçına da öyle çıkacağız. Tabii ki büyük bir önemi vardır, derbi maçıdır. Kazanmak için sahaya çıkacağız. Şu anda Talisca ve Pepe dışında Gökhan'ın ve Vida'nın sakatlık durumu var, onlara bakacağız. İlk Fenerbahçe maçında tüm haksızlıklara rağmen direndik ama sonunda isyan ettiğimizde zararlı biz çıktık. Bu haftaki maçta öyle bir şey olmayacak. Sadece futbol oynayarak maç kazanacağız. Futbolumuzla üstün olacağımızı düşünüyorum."

Şenol Güneş: "Beşiktaş'ı bilen biri olarak söylüyorum; Beşiktaş'ı bilenlerin Beşiktaş'a ne kadar zarar verdiğini görebiliyorum."

"Tamer Tuna’nın gitmesi performansınızı etkiledi mi?" sorusuna Şenol Güneş: Yardımcı antrenör, yardımcı antrenörlük yapar. Tabii ki fikirleri vardır ama beni yönetmez, ben onu yönetirim. Ne alakası var benim performansımla yardımcı antrenörün? Kendi performansımı da çok olumsuz bulmuyorrum. Eğittiğimiz adamları bizim için hoca olarak gösterirseniz, hem ona hem de bize saygısızlık yapmış olursunuz.

Larin ne zaman oynayacak?

Şenol Güneş, yeni transfer Larin'in forma şansını değerlendirdi:

"Talisca iyi bir oyuncu bizde çok daha büyük işler yapacak. Vagner de aynı şekilde. Şu anda Larin onların önünde değil. Çalışıyor ama eksikleri olan bir futbolcu. Genel itibariyle Larin'in, Vagner, Negredo ve Mustafa'nın gerisinde olduğunu düşünüyorum. Biz hem oyuncu olarak hem de takım olarak daha iyi olmalıyız. Bu yıl Şampiyonlar Ligi bize bir bedel ödetti. Bu bedel takım için, ülke için değer. Onlara söylediklerim belli. Saha dışında olumsuz bir şey yapmayın, futbol oynayarak kendinizi geliştirin diyorum."

"Mehmet hocayı itmedim"

Konyaspor maçının sonunda tüm Konyaspor teknik direktörü Mehmet Özdilek ile arasında yaşananlara dair Şenol Güneş: "Konya maçında neler olduğunu herkes biliyor. Hakem şikayetinden çok oyun başından itibaren niyette kötülük olduğunu hissettim, sakin kaldım. Maç sonunda sakin kalmaya çalıştım ve 'hemen gideyim oyuncuları, teknik ekibi alayım' dedim. Ben Mehmet hocayı itmedim, futbolcularımı çekip siz gidin tebrik edin dedim. Bizden bir şey çıkarmaya, kasıt aramaya çalıştılar. Öyle bir şey yoktu."