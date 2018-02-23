Şenol Güneş iki kadrodan hangisini sahaya sürecek?

Maçın kilidini orta saha çözecek

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Bayern Münih\'e 5-0 yenildikten sonra tüm dikkatini Süper Lig\'e veren Beşiktaş, pazar akşamı Vodafone Park\'ta karşılaşacağı Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor.

Alman ekibi karşısında alınan farklı mağlubiyetin olumsuz etkilerinden bir an önce kurtularak lig şampiyonluğuna konsantre olmaya çalışan Siyah Beyazlılar, Fenerbahçe maçını bu anlamda büyük bir fırsat olarak görüyor. Ezeli rakiplerine karşı alacakları galibiyetin kendilerini yeniden şampiyonluk havasına sokacağını düşünen oyuncular, Fenerbahçe karşısında galibiyetten başka hiç bir ihtimali düşünmüyor.

ŞENOL GÜNEŞ İKİ KADRODAN HANGİSİNİ SAHAYA SÜRECEK?

Beşiktaşlıların en çok merak ettiği konu ise hiç şüphesiz ki Fenerbahçe karşısında kadronun nasıl olacağı.

Pepe ve Talisca\'nın cezalarının yanı sıra, Gökhan Gönül ve Vida\'nın da sakat olduğunun Şenol Güneş tarafından açıklanmasından sonra kalan oyunculardan bir 11 tahmin etmek çok zor değil. Ancak Şenol Güneş için kadroyu kurarken belirleyici olacak önemli bir konu var. O konu ise Pepe ve Talisca\'nın olmadığı bir oyunda boy avantajını nasıl sağlanacağı konusu. İlk etapta Pepe ve Talisca\'nın yerlerine düşünülen Medel ve Tolgay Arslan ile kafa topları konusunda önemli bir dezavantaja düşülecek olunması, bu açığın Negredo ile kapanması anlamına geliyor. Her ne kadar Medel yüksek toplarda iyi olsa da Fenerbahçe\'nin etkili duran top organizasyonlarına karşı, bir tane daha uzun oyuncu ihtiyacı, İspanyol santrforun ilk 11\'de oynaması ihtimalini oldukça yüksek kılıyor. Bu durumda stoper ikilisini rahatça Tosic ve Medel\'den oluşturacak tecrübeli hoca, iyileşmesi halinde Gökhan Gönül\'ü sağbek, Adriano\'yu da gerçek yeri olan solbeke koyacak. Gökhan\'ın iyileşmemesi durumunda ise Bayern Münih maçında olduğu gibi Caner solda, Adriano da sağda görev yapacak.

Bu durumda sahaya çıkacak ilk tahmini kadro Fabricio, Gökhan Gönül, Tosic, Medel, Adriano, Atiba, Tolgay, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Negredo şeklinde olacak.

Şenol Güneş\'in ikinci kadrosu ise Tosic ve Vida\'yı bir arada oynatıp uzun boylu oyuncu yeterliliğini sağlamak ve bu sayede Vagner Love\'u santraforda oynatmak şeklinde olacak. Vida\'nın oynaması Bayern Münih maçında olduğu gibi Medel\'in orta sahaya geçmesini mümkün kılacak. Bu durumda Tolgay yine yedek beklerken orta saha Atiba ve Medel, hücum hattı da Quaresma, Oğuzhan, Babel ve Vagner Love şeklinde olacak.

İkinci alternatifin gerçekleşmesi durumunda ise sahadaki kadro Fabricio, Gökhan Gönül, Tosic, Vida, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Oğuzhan, Babel, Vagner Love şeklinde.

Ancak; Şenol Güneş\'in dünkü basın toplantısında Vida\'yı henüz yetersiz bulduğunu söylemesi ikinci kadronun sahaya çıkma oranını bir hayli düşürüyor.

MAÇIN KİLİDİNİ ORTA SAHA ÇÖZECEK

Teknik direktör Şenol Güneş, kadro hesabı yapmasının yanında Fenerbahçe\'nin de geniş bir analizini yaparak düşüncelerini oyuncuları ile paylaşıyor.

Rakiplerinin 5 oyuncuyla tam saha baskı yaptığına dikkat çeken Güneş, defanstan çıkarken gereksiz hareketlerden kaçınmaları gerektiğini, Bayern Münih maçında yaşanan kırmızı kart pozisyonuyla örneklendirerek futbolcularına anlattı. Risk yaratacak en ufak bir hata dahi istemeyen tecrübeli hoca, bu saatten sonra hiç bir şekilde mazeret yaratacak bir durumları olmadığını ve şampiyonluk için bu maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini öğrencileri ile paylaştı ve galibiyet sözü aldı.

Karşılaşmayı bekleyerek değil, hücum yaparak kazanacaklarını futbolcularına ezberleten Güneş, Fenerbahçe karşısında en büyük görevi de orta sahaya vermiş durumda. Orta sahada görev alacak futbolculardan, oyunun savunma ve hücum yönünü kusursuz uygulamalarını isteyen tecrübeli teknik adam, \'Bütün takıma görev düşüyor ama orta sahada oynayacak olan sizler, bu maçı alabilecek kaliteye sahipsiniz. Bu maçta bunu gösterin ve maçı çözen oyuncular olun. Orta sahada çok baskı yapıyorlar, bunu paslaşma ile aşacağız. Sizin yapacağınız paslaşmalar ve oyuna vereceğiniz şekil maçın kaderini çizecek. Bildiğiniz ve daha önce defalarca yaptığınız şeyi yapın, hızlı paslaşın, seri olun ve hata yapmayın\' diyerek orta sahada görev vereceği oyuncuları özel olarak motive ediyor.