Şenol Güneş'i istifaya çağırmıştı; Ersin Düzen, TFF'deki görevinden ayrıldığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Basın Danışmanı Ersin Düzen, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Düzen, Hollanda maçı sonrasında yaptığı paylaşım sebebiyle üstü kapalı şekilde teknik direktör Şenol Güneş'in tepkisini çekmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu Basın Danışmanı Ersin Düzen, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 6-1 kaybedilen Hollanda maçı sonrasında yaptığı paylaşımın tepki çekmesinin ardından görevinden istifa etti.

Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Düzen, "Hollanda yenilgisinin, attığım tweet üzerinden yorumlanıp, tartışılmasını ve açıklamaları üzülerek takip ettim. Sn Nihat Özdemir’e de düşüncelerimi ifade edip, ayrılmamın daha uygun olacağını söyledim. Sn Başkan ve yönetime teşekkür ediyor, Milli Takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ersin Düzen ne paylaşmıştı?

Hollanda maçının devre arasında kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Düzen, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hollanda - Türkiye maçı 3-0 iken bir tweet atan Ersün Düzen; "Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için "Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler" demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!"

Şenol Güneş: Şeytani düzeni bozamadım

Bu maçın mazeretinin olamayacağını vurgulayan Şenol Güneş, "Sorumlusu benim. Oyuncular görev adamıdır. Görev verdiğinizde aslanlar gibi görevini yapar. Üzgünüm. Bu işe başlarken, herkesin isteğiyle geldim ama bir senedir ekonomiyle başlayan düzen ve şeytanlığın karıştığı bir düzen oluştu. Düzen ve şeytanlık karışmış. Düzen artık şeytani olmuş. Bu sonuçları alarak şeytani düzeni bozabilirdim ama bozamadım" ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam, bir gazetecinin "Milli takımdaki geleceğinizle ilgili bir karar alacak mısınız?" sorusuna, "Kararı saha içinde aldık, yanlış yaptık. Seçim olarak. Başarıyı yakalayamadık. Bundan sonra alacağım karar, şu an alacağım bir karar değil, alınca açıklarım zaten." yanıtını verdi.

Şenol Güneş, Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası ve sonrasındaki uzun süreçte bir türlü toparlanamamasının sebeplerinin sorulması üzerine ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben, oyuncularla ilgili bir şey yok, toparlayamadım, biraz ondan olabilir. Seçimlerim, oyun oynatmak, düzen, çalışma hepsi eksiklik olarak söylenebilir. Bir sürü şey söylenebilir, herkes ne söylüyorsa haklı olabilir. Çünkü hepsinin sebeplerini tek tek topladığınızda oraya varır. Çünkü oyuncu da görev alıyor ve yapıyor. Yönetim de bize görev veriyor, her türlü desteği veriyor. İyi oyuncular sahaya süreceksin, yanlış yaparsa değiştireceksin, iyi çalıştıracaksın bunları eksik yaptık demek ki. Diğeri bir cevap olmaz. Eksik şu oldu bu oldu diyerek kendimizi avutamayız."

Güneş'in Ersin Düzen ve Rıdvan Dilmen'i hedef aldığı iddia edildi.