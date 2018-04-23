Şenol Güneş: Hürriyet'ten Mehmet Arslan, Ertuğrul Özkök; onlara hakkımı helal etmeyeceğim

Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendikleri maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Hafta içinde yarıda kalan olaylı Fenerbahçe derbisine değinen Güneş, "Aykut Kocaman gelmiş yanıma... Hatırlamıyorum ama bana gelip 'İyi misin' diye sormadı. Taş gelmiş, çakmak gelmiş ben hatırlamıyorum. Yüzümü bile dönmedim. Eğer kumpas varsa böyle var" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazandıkları Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrasında açıklamalar yaptı.



Deneyimli teknik adam şöyle konuştu:



"3 gündür rahatsızdım ama sesim kısıldı yine maçta. İyi bir takıma karşı oynadık bugün. Maça iyi başladık ama golden sonra düştük. Tempolu oyunumuzu telaşlı oyuna çevirdik. Hakettiğimiz bir maçtı. Dirençli, kapanan, agresif oynayan bir takım Yeni Malatyaspor. Çok güzel bir maç oynadılar. Gole kadar iyiydik ama ondan sonra kopmalarımız oldu, oyunu yönlendiremedik. Hücumda ve savunmada dağınıktık, yardımlaşmadık. İzlerken üzüldüm Erol Hoca'ya. Hakemse çok özür dilerim bu algıyı yine yapmaya devam ediyorlar. Bir haksızlık varsa, bize var. Erol Bulut'u severim ve beğendiğim bir hocadır."

“2002'de hakkımı vermeyenler bugün de emeğimi çalıyorlar”

Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili olarak basın toplantısı düzenlemeyi planladığı söyleyen Şenol Güneş, 50 yıldır Türk futbolunun içinde olduğunu vurgulayarak, "Arkadaşlar 50 senenin birikimi var. 50 yıldır bu ülkede emek vererek bir yere gelmeye çalışıyorum. Sizin içinizde de bana haksızlık yapanlar var. Biri Hürriyet'ten Mehmet Arslan. Ertuğrul Özkök ve diğerleri dahil. Onlara hakkımı helal etmeyeceğim. Onlar da etmesinler" ifadelerini kullandı.

Güneş, "Trabzonluyum, bir sürü yeri dolaşarak buraya geldim. Yine geri dönerim, sorun değil benim için. Ben Trabzonsporlu değilim, Beşiktaşlı değilim. Ben Türk futbol adamıyım. Bana yapılan saygısızlığı ve hakareti aynen iade ediyorum. Benim hastanedeki bilgilerimi alanlar açıklasınlar. Beni aradıklarında zaten onlara söylüyorum ama söylediklerimi aynen yazmıyorlar. Hürriyet kendine göre yazıyor, sonra Aykut (Kocaman) hocadan ona cevap verdiriliyor. O zaman onu niye manşetten verdiriyorsun. Daha 2002'deki hakkımı vermeyenler, 'paracı' deyip paramı çalanlar, şimdi de emeğimi çalıyorlar. Tam tersine bizim çaldığımızı, Beşiktaş'ın kollandığını söylüyorlar" diye konuştu.

Karşılaşmanın hakemiyle ilgili yorum yapanların olduğunu söyleyen Güneş, “Hakem kolladı diyorlar. Ricardo'ya bu maçta yapılan hareket kırmızı kart. Aynı pozisyonda Ankara'da Babel'e direkt verdi kırmızı kartı. Bu maçın ardından hala hakemi konuşuyorlar ya hiçbir şey demiyorum. İsim vermeden konuşuyorum, bu maçta yaptıklarını neden yapmıyorsun diğer maçlarda” açıklamasında bulundu.

"Bu kadar çirkinlik olmaz!"

"Burada da, Fenerbahçe sahasında da bir şey atılmasın. Aykut Kocaman gelmiş yanıma... Hatırlamıyorum ama bana gelip 'İyi misin' diye sormadı. Taş gelmiş çakmak gelmiş ben hatırlamıyorum. Yüzümü bile dönmedim. Eğer kumpas varsa böyle var. Haksızlık yapılıyorsa bize yapılıyor. Bu kadar çirkinlik olmaz, bizi yaralayan bu. Yok Ümit ile kavga etti, yok şöyle, böyle yapıyor... Zaman zaman sahada gerginlik var da bu kadar kavgayı ben mi yarattım? Namusumuyla top oynuyoruz."

“Şekip Mosturoğlu Haluk Ulusoy'un sağ koluydu”

Hastaneden alınan evraklarla ilgili konuşan Şenol Güneş, “Hastaneye gidip gizli bilgi soracağına, gelip bana sor. Benim oyuncuma dava açıyorlar. İtme var, vurma yok. Oyuncuyu 24 saat önce bu maçın kadrosuna almışken kurula veriyorsunuz. Bu güvenlikçilerin de hepsinin temizlenmesi lazım. Biz evladımızı emanet ediyoruz güvenlikçilere, bu adamlar bize saldırıyor. Biz her şeyi konuşuruz, kavga isterlerse hepsini yaparız, bir canımız var onu da veririz. Ben milli takımdayken noterden bana 3 kez değiştirerek evrak gönderen Şekip Bey şimdi konuşuyor. O dönem Aziz Yıldırım'ın kavga ettiği Haluk Ulusoy'un sağ kolu, her şeyi yürüten Şekip Mosturoğlu'ydu. Ama Fenerbahçe federasyondan şikayetçi. Kaç kez şampiyon oldu o dönem Fenerbahçe, ona bir bakın. Şekip Mosturoğlu sonra gitti Fenerbahçe'ye. Bende gizli yok, her şeyim açık. Kimsenin canı yansın istemiyorum. Benim için aile, ülke daha önemlidir. Susuyorsam bundandır. Ama bunu yaparken ben de hakkımı biraz savunayım ya. Sanki ben kendime cisim attım. Benimle ilgili niye karar veriyorsunuz. Gerçeği söyleyemiyorsunuz. Beşiktaşlı da kendine göre söylüyor rakipleri de kendine göre söylüyor. Yasa çıkarsak ne olur, ahlak sıfıra inmiş. Ben maça çıktığım zaman ne olacağını biliyor muyum? Şimdi adam elini kaldırıyor, ben korkuyorum. Ben bu hale niye düştüm ya? Bu kafa çok darbe yedi ama o zaman gençtim. 50 yıl önce futbolculuk serseri işi diyorlardı. Serseri işi olmadığını gördüm. Ama serserilerin ahlaksızların bu işin içine girdiğini de görüyorum” diyen Şenol Güneş, basın toplantısını soru kabul etmeden tamamladı.