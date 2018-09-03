Şenol Güneş döneminin en kötü ilk dört haftası 

Ali DANAŞ - İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig\'in 4\'üncü haftasında Bursaspor deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Beşiktaş, ligde puan kayıplarına devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta da sahasında Antalyaspor\'a yenilen siyah - beyazlılar dünkü beraberlikle iki maçta 5 puan kaybederek 7 puanda kaldı ve averajla Trabzonspor\'un ardından 7\'nci sıraya geriledi.

Beşiktaş\'ın ilk dört haftası değerlendirildiğinde Şenol Güneş döneminin en kötü sezon başlangıcını yaptığı da görülüyor. Siyah beyazlıların başında 4\'üncü sezonunu geçiren tecrübeli teknik adam 2 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile önceki sezonlara oranla performansı daha düşük bir başlangıç yapmış durumda. Ayrıca kalesinde gördüğü goller nedeniyle de yaşayan Şenol Güneş\'li Beşiktaş, 4 maçın tamamında kalesini rakiplere açtı ve toplam 6 gol yedi. Beşiktaş\'ın 4 haftada attığı gol sayısı ise 8.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNİN İLK DÖRT HAFTALARI

Şenol Güneş göreve geldiği ilk sezonu olan 2015-2016 sezonuna 4 maçta 3 galibiyet 1 mağlubiyet ile 9 puanla başladı ve sıralamadaki yeri 3\'üncülük oldu. 4 maçta 12 gol atan siyah-beyazlılar kalesinde 4 gol görürken, 2 maçta kalesini gole kapadı.

2016 -2017 sezonunda 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, 10 puan topladı ve 11 gol atıp 4 golü kalesinde gördü ve averajını 7 yaptı. Sıralamadaki yeri 2\'ncilik olan Beşiktaş bu dört haftada kalesini sadece 1 maçta gole kapadı.

2017-2018 sezonuna yine 3 galibiyet 1 beraberlikle başlayan siyah-beyazlılar 2\'nci sırada yer aldığı dördüncü haftada bu kez 7 gol attı ve 3 gol yedi. 2 maçta kalesini gole kapatan Şenol Güneş\'in öğrencilerinin bu dört haftadaki averajı ise 4 oldu.

2018-2019 sezonuna ise geçen sezonlara göre oldukça kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 7 puanda kaldı ve sıralamada da 7\'nci olarak önceki 3 sezona göre alt sıralarda yer aldı. Rakip fileleri 8 golle havalandıran ve kalesini hiçbir maçta gole kapatamayan Şenol Güneş\'in öğrencileri 4 maçta 6 gol yiyerek 2 averaj ile diğer sezonların gerisinde kaldı.



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