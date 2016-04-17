Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Medicana Sivasspor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. Güneş, takımının soyunma odasına girerken tacize uğradıklarını belirterek emniyet güçlerine tepki gösterdi. Şenol Güneş, “Devletin polisi devlete çalışır, kulüplere çalışmaz” ifadelerini kullandı.

Başarılı teknik direktör, 2-1 kazandıkları Sivasspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin yüksek tempoda oynadığını ve zor bir karşılaşma olacağını bildiklerini belirtti.

Sivasspor'un ilk yarıda maksimum gücüyle oynadığına dikkati çeken Güneş, ikinci yarıda rakiplerinin düşüş gösterdiğini aktararak, "İkinci yarı rakibin düşmesi, bizim daha arayışta olmamız golleri getirdi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyoruz. Bir pozisyonda bir gol yedik, bu bizim için olumsuzdur." dedi.

Güneş, Beck'in gördüğü sarı kartla ceza duruma düştüğünü dile getirerek, şöyle konuştu:

“İnşallah başka maçlar da olmaz”

"Bir oyuncu kaybettik, 3 puan aldık. Sivasspor'a başarılar diliyorum. Alttaki bütün takımlara... Bir şeyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Sivas fair-play'in olduğu bir kent. Her zaman öyle oldu ama bugün ne olduğunu anlayamadığım şekilde soyunma odasına girerken çok büyük tacizlere uğradık. Emniyet müdürünü uyardığımız halde görevini yapmadı. Devletin polisi devlete çalışır, kulüplere çalışmaz. Bu tür olaylar inşallah başka maçlar da olmaz. Rahatsız olduğumuzu bir kez daha söyleyeyim. Yalnız kaldığımızı düşünüyorum o konuda."

Bir basın mensubunun maçın hakemi ve şampiyonluk yarışını değerlendirmesini istediği Güneş, "Şampiyonluk diye bir şey yok. 5 maçımız daha var. Biz her maçı kazanmak için oynayacağız. Bu maç bitti, Akhisar maçına hazırlanacağız. Her maç kendi içinde zor." ifadelerini kullandı.

Güneş, hakemle ilgili genelde kendilerine bir algı operasyonu yapıldığını savunarak, "Bugün hakemle mi maçı aldık. Maçı izlerken tarafsız bir seyirciye sorun. Kimin hak ettiğini söylersiniz. Penaltı bana göre penaltı, ona göre değil. Tartışılabilir. Ona saygı duyarım." diye görüş belirtti. Gomez'in performansını değerlendirmesi istenen Güneş, oyuncusundan memnun olduğunu kaydetti.

“Sivas’ta ilk defa bunu gördüm”

Soyunma odasına girerken neler olduğunun sorulması üzerine Güneş, "Soyunma odasına girerken, uyardık ki bunlar yapılıyor. Bir grup geldi. Olabilir, bağırmalar falan. Daha sonra geri çıkarken bana yaptılar, oyunculara da aynı şeyler yapılınca sanki birileri tarafından yönlendirilmiş görüntüsü vardı. Diğer maçlarda bilmiyorum ama ben Sivas'ta ilk defa bunu gördüm." şeklinde konuştu.

Şenol Güneş, oyuncu değişikliği tercihlerinin sorulması üzerine, bazı futbolcularının oyuna almadığı için bozulduğunu, Gökhan'da da bunu yaşamak istemediğini aktardı. Kerim, Gökhan, Olcay hepsinin kendi oyuncuları olduğunu aktaran Güneş, kenara çıkan oyuncuya kötü oyuncu diye bakmamak gerektiğini sözlerine ekledi.

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