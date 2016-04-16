Lider Beşiktaş Sivasspor'u deplasmanda 2-1 yendi, şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağladı

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, küme düşme hattındaki Medicana Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanan mücadelede konuk ekip Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Mario Gomez ve 62. dakikada penaltıdan Oğuzhan Özyakup kaydetti.

Beşiktaş'ın Alman golcüsü Mario Gomez maçta bir gol atarken penaltıyı yaptıran isim de oydu. Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 69 yapıp liderliğini sürdürürken, Medicana Sivasspor 24 puanda ve düşme potasında kaldı.

Maçın önemli anları

20. dakikada sağdan gelişen Beşiktaş atağında son çizgiye inen Olcay'ın gönderdiği topa hareketlenen Kerim, altıpas civarında meşin yuvarlağı ıskalayınca mutlak bir gol fırsatını değerlendiremedi.

58. dakikada Kerim'in defansın arkasına pasında topa hareketlenen Gomez'in ceza alanından vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

60. dakikada Gomez, İbrahim Öztürk ile ceza alanındaki ikili mücadelede yerde kalınca maçın hakemi Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada penaltıyı kullanan Oğuzhan, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti: 0-2

90. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan'ın vuruşunda son anda araya giren Delgado, topu kornere gönderdi.

90+3. dakikada sağdan ceza alanına giren Burhan'ın ortasında ön direğe hareketlenen Chahechouhe, düzgün bir kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 1-2

Spor Toto Süper Lig'de lider Beşiktaş, küme düşme hattındaki Medicana Sivasspor'a konuk oldu. Sivas 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya. Beşiktaş mücadeleyi Mario Gomez’in 58, Oğuzhan Özyakup'un 62. dakikalardaki golleriyle 2 - 1 önde götürüyor.

4 yönetici geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Erdal Torunoğulları, Hakan Özköse, Deniz Atalay maç öncesi Sivasspor başkanı Mecnur Odyakmaz'ın davetlisi olarak önce döner yediler ardından Belediye'nin sosyal tesislerinde çay içerek taraftarlarla sohbet ettiler. Kulüp Müdürü Gökhan Töre, Kartal Yuvaları Koordinatörü Hüseyin Mican, Ankara Kartal Yuvaları İşletmecisi Burak Sür, Derneklerden sorumlu yönetici Burhan Topuz karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Ankara’dan 2 otobüs taraftar geldi

Başkent Beşiktaşlılar Birliği tarafından Sivasspor maçına 2 otobüs dolusu taraftar geldi. Birlik başkanı Cenk Güryel, Tunç Zilelioğlu, Burak Köksal karşılaşma öncesi sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Beşiktaşlı çocuklara atkı dağıttılar.

Quaresma’nın yerine Kerim Frei

Siyah Beyazlıların Sivas kafilesinde kart cezalısı Quaresma’nın yanı sıra Boyko, Mustafa ve Veli Kavlak yer almıyor. Teknik direktör Şenol Güneş, cezalı olan Quaresma'nın yerine Kerim Frei'ye ilk 11'de görev verdi. Gökhan Töre ise yedek kulübesinde oturdu.

Sivasspor’da iki eksik

Ev sahibi Medicana Sivasspor'da sarı kart cezalısı Yiğit İncedemir, bu maçta forma giyemedi. Teknik direktör Mesut Bakkal, Yiğit'in yerine kadroda sakatlıktan kurtulan Kone'ye ilk 11'de şans verdi.

Sakatlığı bulunan Ziya Erdal'ın yerine ise savunmanın solunda Emre Öztürk forma şansı buldu.

İki takımın ilk 11’leri:

MEDICANA SİVASSPOR:

Setkus, Cicinho, Oumari, Boye, Emre, Adem, Mehdi, Kone, Burhan, Aatıf, Hasan Kabze

BEŞİKTAŞ:

Tolga Zengin, Beck, Delgado, Marcelo, İsmail Köybaşı, Atiba, Oğuzhan, Kerim Frei, Sosa, Olcay Şahan, Mario Gomez