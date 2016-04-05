Şenol Güneş: Beşiktaş'ın şampiyonluktan vazgeçmesi doğru değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldukları karşılaşmada, rakibin attığı erken golün kendilerini etkilediğini söyledi. Şenol Güneş, "Sonuçlar ne olursa olsun şampiyonluktan vazgeçmek doğru değil. Kazandık 'sizinleyiz', kaybettik 'sizinle değiliz' düşüncesini dışlayan, anlayıştır" dedi.

Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Maçta 1-0 öne geçtik. Erken ve beklenmeyen gol bizi etkiledi. Öne geçtikten sonra oyunu kontrol etmemek bize pahalıya mal oldu." dedi.

Yaptıkları değişikliklerle daha etkili olmaya çalıştıklarını kaydeden tecrübeli teknik adam, şunları söyledi:

"İkinci yarının hemen başında yediğimiz gol rakibin direncini artırdı. 60. dakikadan sonra daha atak oynadık. Düşündüğümüzün dışında bir skorla mağlup olduk. Lig yarışı kazansak da kaybetsek de devam edecekti. Bugüne kadar verdiğimiz emekleri, bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Bunun telafisi diğer maçları kazanmak. Üzgünüz ancak teslim olmakla başarılacak iş değil."

Vodafone Arena'nın açılışıyla ilgili durumun motivasyonu etkileyip etkilemediği sorusuna tecrübeli teknik adam, "Motivasyon sıkıntısı olarak görmüyorum. Rakiplerin durumu ne olursa olsun, çıkıp maçımızı oynuyoruz. Maç kazanılır, kaybedilir. Daha önemli olan, ne yapmaya çalıştığımız." yanıtını verdi.

Kulübün takımıyla ve taraftarlarıyla değerli olduğunu anlatan Güneş, taraftarların yenilgiye rağmen kendilerine verdiği destek konusunda da şunları kaydetti:

"Sonuçlar ne olursa olsun şampiyonluktan vazgeçmek doğru değil. Kazandık 'sizinleyiz', kaybettik 'sizinle değiliz' düşüncesini dışlayan, anlayıştır. Oyuncu, hoca, çalışanların tümü, kaybettiğimiz maçın emeklerini alamamaktan üzüntülüyüz. Onları da üzmek bizi üzüyor. Onları sevindirmek için daha çok çalışacağız. Kaybedilen maçın üzüntüsünü yaşamak, şikayet etmek yerine, daha çok çalışarak telafi etmeliyiz. Duygusal yıkımla teslim olursak, bu işi yapmamamız gerekiyor. Tek tesellisi önümüzdeki maçı kazanarak yarışa devam etmek."

Güneş, daha önce Trabzonspor'da da teknik adam olarak şampiyonluk mücadelesi verdiği hatırlatılarak yöneltilen, bu yarışta takip edilenin mi yoksa takip edenin mi zor dönemler yaşadığı sorusu üzerine, "Takip edilmek, takip etmek durumu yok. Sadece o maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Sahaya çıkıp kazanmak durumundayız. Hücumda ve savunmada başarılı olmak için bütün varyasyonları başarılı yapmamız gerekiyor. Rakibin kaybettiği maç sonrası moral değer fazla olabilir. Duygularımız, aklımızın önüne geçmeyecek. Ne olursa olsun sadece işimizi yapmaya odaklanacağız." şeklinde konuştu.

Bulundukları yer itibarıyla şampiyonluğun adayı olduklarını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Beşiktaş, sezon başında da iddialıydı. 3 puan kaybettik. Yerimiz kötü değil. Daha iyi olmamız için 3 puanı almalıydık." diyerek sözlerini tamamladı.