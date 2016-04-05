Kasımpaşa'dan Beşiktaş'a ağır darbe: 2-1

Fenerbahçe’nin Osmanlısporla 0-0 berabere kalıp 2 puan kaybettiği Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında şampiyonluk yarışındaki diğer takım Beşiktaş, Kasımpaşaspor'a 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar Sosa'nın 28. dakikadaki golüyle öne geçerken Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller Del Valle ve Scarione'den geldi.

Fotomaç’ın haberine göre, Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında, sezonun ilk yarısında 3-3 berabere kaldığı Kasımpaşa ile karşılaştı. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 1-0 öne geçtiği maçta Rıza Çalımbay'ın ekibine 2-1 mağlup olan siyah-beyazlıların 4 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bu sonucun ardından 63 puanda kalan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada rakibiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkarma fırsatını kullanamadı. Fenerbahçe, ertelenen Galatasaray derbisini kazanması durumunda siyah-beyazlılar zirveyi ezeli rakibine kaptıracak.

Goller peş peşe geldi

Quaresma ve Gökhan Töre'nin sakatlık nedeniyle forma giyemediği maçta Kartal'ın usta ayağı Jose Sosa 28. dakikada dengeyi bozan isim oldu.

Oğuzhan Özyakup'tan aldığı derin pasta Titi'yi ekarte eden Arjantinli yıldız topun dibine girerek yaptığı klas vuruşla siyah-beyazlıları öne geçirdi.

Ancak Beşiktaş'ın gol sevinci yalnızca 98 saniye sürdü!

Bu golün santrası sonrası topla sol kanattan ceza sahasına giren Del Valle, yerden sert vuruşla kaleci Boyko'yu mağlup etti ve skora yeniden eşitlik getirdi. İlk yarı 1-1 berabere sona erdi.

Tolgay Arslan sahada

Teknik direktör Şenol Güneş ilk hamlesini devre arasında yaptı. Kerim Frei'ın yerine Tolgay Arslan'ı oyuna alan Güneş, Arjantinli Sosa'yı kanada çekti. İkinci yarıya Kasımpaşa'nın vuruşuyla başlandı.

Kasımpaşa öne geçti

Ev sahibi ekip ikinci yarıya golle başladı. 49. dakikada Oscar Scarione, Popov'un yerden ortasında tev vuruşla topu ağlara gönderdi.

Kasımpaşa öne geçtikten sonra farkı 2'ye çıkarabilecek fırsatları da yakaladı. Rıza Çalımbay'ın ekibi Popov'un bulunduğu sağ kanattan etkili fırsatlar yakaladı.

Cenk Tosun oyunda

Beşiktaş'ta ikinci oyuncu değişikliği 57. dakikada yapıldı. Olcay Şahan'ın yerine Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

Beşiktaş’ın golü geçersiz

Oğuzhan Özyakup'un 65. dakikada filelere giden vuruşu ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

Maçın son bölümündeki Beşiktaş baskısı gol getirmeyince Kasımpaşa sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Antalyaspor maçının ilk 11'inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Tecrübeli teknik direktör, ligin 26. haftasında Antalyaspor'u 1-0 yendikleri maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ricardo Quaresma'nın yerine Kasımpaşa karşısında Olcay Şahan'ı ilk 11'de görevlendirdi.

Kalede, geçen maçta olduğu gibi Ukraynalı file bekçisi Denys Boyko'yu görevlendiren Şenol Güneş, savunmada Andreas Beck, Marcelo Guedes, Necip Uysal ve İsmail Köybaşı'na forma verdi.

Defansın önünde Atiba Hutchinson'ı oynatan Güneş, orta alanın sağında Kerim Frei'a, ortada Oğuzhan Özyakup ve Jose Sosa'ya, sol kanatta ise Olcay Şahan'a görev verdi. Beşiktaş'ta ileri uçta ise Mario Gomez yer aldı.

Siyah-beyazlı takımda Günay Güvenç, Serdar Kurtuluş, Alexis Delgado, Dusko Tosic, Tolgay Arslan, Mustafa Pektemek ve Cenk Tosun yedekler arasında bulundu.

Hutchinson ilk 11'de

Beşiktaş'ta hastalığı nedeniyle son antrenmana katılamayan Atiba Hutchinson, karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle son antrenmanda yer almayan ve serum tedavisi gören Kanadalı futbolcu, zorlu Kasımpaşa maçında takımını yalnız bırakmadı ve ilk 11'de sahaya çıktı.

Gökhan ve Tolga kadroda yok

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ile kaleci Tolga Zengin, Kasımpaşa maçının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.

Sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Gökhan Töre ile bel kaslarındaki sertleşme sebebiyle son iki antrenmana katılamayan Tolga Zengin, Kasımpaşa ile oynanan maçta forma giyemedi.

Siyah-beyazlı takımda Veli Kavlak da maçın 18 kişilik kadrosunda bulunmadı.

Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı

Beşiktaşlı taraftarlar, şampiyonluk yarışındaki önemli karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda kendilerine ayrılan tribünü doldurarak, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Kasımpaşa taraftarlarının bulunduğu tribünlerin büyük bölümü ise boş kaldı.

Eren Derdiyok forma giydi

Kasımpaşa'da sakatlığı geçen Eren Derdiyok, Beşiktaş maçında sahadaki yerini aldı.

Ligin 24. haftasında İstanbul'da oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan lacivert-beyazlı oyuncu, Medicana Sivasspor ve Bursaspor karşılaşmalarında takımını yalnız bırakmıştı.

Kasımpaşa'da teknik direktör Rıza Çalımbay, kalede değişikliğe gitti. Sezonun büyük bölümünde Ramazan Köse'ye kalede şans veren ancak son 3 karşılaşmada Jan Andreas Isaksson'u görevlendiren tecrübeli teknik adam, Beşiktaş maçında tercihini tekrar Ramazan'dan yana kullandı.

Lacivert-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Bursaspor maçında forma giyemeyen Kenneth Omeruo, siyah-beyazlı takım karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.

Kasımpaşa'da sarı kart cezalısı olan Veysel Sarı ise maçta forma giyemedi.

Geniş güvenlik önlemleri

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki maç için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Stat etrafında ve içinde alınan yoğun güvenlik önlemleri dikkati çekerken, taraftarlar üst aramasından sonra tribünlere girebildi.

İki takım futbolcuları, üzerinde "Teröre Hayır" yazılı pankartla sahaya çıktı.

Karşılaşma öncesi, 31 Mart'ta Diyarbakır'daki terör saldırısında şehit düşen polis memurları için saygı duruşunda bulunuldu.