Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 8 Temmuz Perşembe günü saat 12.00’de Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
Turnuvanın ardından istifa soruları sorulan Şenol Güneş, henüz istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, EURO 2020 sonrası sessizliğini bozuyor.
Güneş, 8 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
EURO 2020'ye büyük umutlarla giren Milli Takım, İtalya, İsviçre ve Galler'in olduğu A Grubu'nda hayal kırıklığı yaratarak puan alamadan turnuvaya veda etmişti.