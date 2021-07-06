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Spor

Şenol Güneş, basın toplantısı düzenleyecek

06 Temmuz 2021 17:45

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 8 Temmuz Perşembe günü saat 12.00’de Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

Turnuvanın ardından istifa soruları sorulan Şenol Güneş, henüz istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş, EURO 2020 sonrası sessizliğini bozuyor.

Güneş, 8 Temmuz Perşembe günü saat 12.00'de Riva Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi Orhan Saka Salonu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

EURO 2020'ye büyük umutlarla giren Milli Takım, İtalya, İsviçre ve Galler'in olduğu A Grubu'nda hayal kırıklığı yaratarak puan alamadan turnuvaya veda etmişti.

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