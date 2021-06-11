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Euro 2020

Şenol Güneş: Akılda kalmak istiyoruz; futbolumuzla iz bırakmak istiyoruz

"Kazansak da kaybetsek de 2 maç daha var"

11 Haziran 2021 00:20

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. "İtalya'nın kazandığı maçlara bakınca ne kadar disiplinli olduklarını görüyoruz. Dikkatimizi bir an kaybedince rakip bunu değerlendirebilir" diyen Güneş, "Akılda kalmak istiyoruz. Futbolumuzla iz bırakmak istiyoruz. Kazansak da kaybetsek de 2 maç daha var" ifadesini kullandı.

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Şenol GüneşEURO 2020İtalyaTürkiyeaçılış maçı
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