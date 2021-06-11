EURO 2020 | Avrupa'nın futbol şöleni başlıyor; Türkiye, açılış maçında İtalya ile Roma'da karşılaşıyor

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) bugün başlıyor. EURO 2020'nin açılış maçında Türkiye ile İtalya karşılaşıyor. Roma Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka, bugün TSİ 22:00'de başlayacak. Şampiyonanın yarı finalleri ve finali ise Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

Futbolseverlerin hasretle beklediği, 31 gün sürecek ve 51 maça sahne olacak turnuvada, 24 milli takım mücadele edecek.

Tarihinde ilk kez ikiden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyon, 11 farklı ülkede düzenlenecek. İtalya'nın başkenti Roma, İngiltere'nin başkenti Londra, Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, Azerbaycan'ın başkenti Bakü, Romanya'nın başkenti Bükreş, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin yanı sıra Rusya'nın Saint Petersburg, Almanya'nın Münih, İspanya'nın Sevilla ve İskoçya'nın Glasgow şehri de karşılaşmalara ev sahipliği yapacak.

Tam kapasiteyle hizmet vermeye hazırlanan Budapeşte'deki Puskas Arena dışındaki statlara, ülkelerdeki Covid-19 tedbirleri doğrultusunda sınırlı sayıda seyirci alınacak. Diğer statların tribünleri, ülkelere göre yüzde 20 ila 50 oranında dolacak.

Takımlar, dörderli 6 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak.

Gruplar ve takımlara ev sahipliği yapacak şehirler

A (Roma/Bakü): Türkiye, İtalya, Galler, İsviçre

B (Kopenhag/St. Petersburg): Danimarka, Finlandiya, Belçika, Rusya

C (Amsterdam/Bükreş): Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Kuzey Makedonya

D (Londra/Glasgow): İngiltere, Hırvatistan, İskoçya, Çek Cumhuriyeti

E (Sevilla/St. Petersburg): İspanya, İsveç, Polonya, Slovakya

F (Münih/Budapeşte): Macaristan, Portekiz, Fransa, Almanya

Açılış maçında Türkiye, İtalya ile karşılaşıyor

İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22:00'de başlayacak A Grubu'nun ilk maçında Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında boy gösterecek ay-yıldızlı ekipte, İtalya karşılaşması öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Muhtemel 11

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Okay, Kenan, Ozan Tufan, Yusuf, Hakan ve Burak

İtalya'da ise tedavisi süren, orta sahanın önemli isimlerinden Marco Verratti'nin forma giymesi beklenmiyor.

Roma Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı yaklaşık 17 bin taraftar tribünden izleyecek. Bu mücadelede yaklaşık 3 bin Türk taraftarın da tribünde yer alması bekleniyor.

Türkiye, A Grubu'ndaki diğer maçlarında Azerbaycan'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda, 16 Haziran'da TSİ 19:00'da Galler, 20 Haziran'da da TSİ 19:00'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye 5. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda 5. kez finallerde yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı, 1996, 2008 ve 2016'da Fatih Terim, 2000'de de Mustafa Denizli yönetiminde finallerde sahaya çıktı. Ay-yıldızlı ekip ilk kez Şenol Güneş yönetiminde Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

1996'da İngiltere'nin düzenlediği finallerde Türkiye, gruptaki 3 maçını gol atamadan, yenilgiyle tamamlayarak elendi. 2000 yılında Hollanda ve Belçika'nın ortaklaşa düzenledikleri finallerde ise Türkiye, gruptan çıkıp, çeyrek finalde Portekiz'e yenilerek, organizasyona veda etti.

Ay-yıldızlı ekip, Fatih Terim yönetiminde katıldığı EURO 2008'de ise büyük bir başarıya imza atarak, yarı finale kadar yükseldi. Almanya'ya 3-2 yenilen Türkiye, Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en iyi dereceye imza attı. Milli Takım, 2016'da Fransa'da düzenlenen turnuvada ise grup maçlarını 3 puanla 3. sırada tamamlayarak elendi.

En başarılı takım Almanya

Fransa Futbol Federasyonu Genel Sekreteri ve ilk UEFA Genel Sekreteri Henri Delaunay tarafından ortaya atılan ancak onun ölümünden sonra hayata geçirilen Avrupa Futbol Şampiyonası ilk olarak "Avrupa Uluslar Kupası" adıyla 1960 yılında Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlendi.

İlk turnuvanın finalinde o günkü isimleriyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) ile Yugoslavya karşılaştı. SSCB, 2-1'lik sonuçla şampiyonluğa ulaştı.

Dört yılda bir düzenlenen şampiyonanın tarihinde, 3'ü Batı Almanya adıyla 6 kez finale yükselen Almanya, bunların 3'ünde (1972, 1980, 1996) kupayı kazandı.

İlk kez 1964 yılında ev sahipliği yaptığı şampiyonada kupayı kaldıran İspanya, uzun süre şampiyonluk göremedi. 2008 ve 2012'de üst üste zafere ulaşan İspanya, şampiyonluk sayısını 3'e çıkardı ve rekorun sahibi Almanya'yı yakaladı.

İspanya, 1984'te Fransa'da düzenlenen şampiyonada ev sahibi takıma kaybederek bir kez de ikinci oldu. Şampiyonluk sayısı bakımından Almanya ve İspanya'yı, iki kupası (1984, 2000) bulunan Fransa takip etti.

SSCB, İtalya, Çekoslovakya, Hollanda, Danimarka, Yunanistan ve Portekiz ise birer kez kupayı müzesine götürdü.

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