Şenol Güneş açıkladı: Salih Uçan ve Caner Erkin neden kadroda yok?

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü EURO 202 öncesi kadroyu açıklarken, bazı isimlere yer vermedi. Güneş, oyuncuların neden alınıp alınmadığı sorusunu yanıtladı.

Salih Uçan, bu sezon Alanyaspor ile gösterdiği performansla dikkat çekerken; A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş orta saha oyuncusunu neden kadroya almadığını açıkladı. Güneş, "Salih Uçan sakat. Bunu biliyorsunuz. Bizim düşündüğümüz çok isim var. Bütün oyunculara kapımız açık. Alındığı zaman kızan olur, sevinen olur. Biz onlara bakmayız. İnandığımız, bildiğimiz yolda gidiyoruz" dedi.

Caner Erkin'in neden kadroda olmadığıyla ilgili ise Güneş, "Caner karakterli ve tecrübeli bir oyuncu. Fakat bize oyunsal anlamda fayda sağlamadı. Caner Erkin'in oyun olarak istekli olmasına rağmen defansif açıdan zayıf kaldığını gördük. O yüzden Rıdvan'ı tercih ettik" ifadelerini kullandı.

Diğer oyuncularla ilgili olarak da Güneş şöyle konuştu, "Trabzonspor'da Berat var. O da 4 maçtır oynamıyor. Gençlerbirliği'nden beri takip ediyorum. Unutulmuş bir şey değil. Mesela Burak olmasaydı Adem de olurdu, Muhammet Demir de olurdu. Biz hepsine açığız. Unuttuğumuz olursa bize hatırlatsınlar. Halil Dervişoğlu'nu Galatasaray'daki son dönemdeki başarısıyla kadroya dahil ettik, geniş kadroya aldık göreceğiz. Kerem Aktürkoğlu'nu da hem kanat hem forvet olarak düşünüyoruz.

Abdülkadir Ömür uzun süredir sakattı oynamıyordu henüz temposunu bulamadı. Altay Bayındır da sakatlandı. Oyuncuların gelişimine göre kadroda tutabilir ya da yeni isimlere yer verebiliriz. Ben Bursaspor'da gol kralı olan Okan Yılmaz'ı iki sene kadroya almadım. Bizim ekibimiz var, biz de arayıp tarıyoruz."

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