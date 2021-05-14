A Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosu belli oldu

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) YouTube kanalında yaptığı basın toplantısında EURO 2020 aday kadrosunu açıkladı.
Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde Antalya'da kamp yapacağı 30 kişilik kadroyu açıkladı.
A Milli Takım kadrosu şu şekilde:
Kaleciler
Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.
Savunma
Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz
Orta Saha
Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.
Hücum
Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.