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Spor

A Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosu belli oldu

14 Mayıs 2021 11:03

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) YouTube kanalında yaptığı basın toplantısında EURO 2020 aday kadrosunu açıkladı.

Şenol Güneş, EURO 2020 öncesinde Antalya'da kamp yapacağı 30 kişilik kadroyu açıkladı.

A Milli Takım kadrosu şu şekilde:

Kaleciler

Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan.

Savunma

Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

Orta Saha

Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu.

Hücum

Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.

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