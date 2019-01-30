Şenol Güneş açıkladı: Quaresma ve Tolgay ayrılıyor

Siyah-beyazlı kulübü takip eden muhabirlerle BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen sohbet toplantısında konuşan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada Ricardo Quaresma ve Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılacağını duyurdu.

Güneş, basın mensuplarına yaptığı açıklamalarla takımda durumları belirsizliğini koruyan oyuncularla ilgili açıklama yaptı.

Tecrübeli teknik adam, yaptığı açıklama ile Quaresma ve Tolgay Arslan'ın takımdan ayrılacağını, Domagoj Vida ve Enzo Roco'nun takımda kaldığını bildirdi.

66 yaşındaki tecrübeli teknik direktör açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Ricardo Quaresma'nın gitme ihtimali yüzde 90. Bugün idmana çıktı, yirmi yaşındaki bir futbolcu gibi çalıştı. Bir futbolcunun böyle olması lazım, sanki gitmiyor gibi çalıştı. Bu bir aşktır. Ancak yokluğunu da kendi içimizde hallederiz. Giderse yeni bir ismin gelmesini istemem."

"Vida'ya teklifler vardı ama dün akşam itibarıyla bu konu kapandı. Transferin kalan bir gününde de gideceğini düşünmüyorum. Quaresma'nın boşluğunu kendi imkanlarımızla doldururuz ancak Vida'da durum daha farklı. O giderse yerine adam alırız ama o da kaldı."

"Quaresma direkt oynayan bir oyuncu, Babel de onu tamamlayan bir oyuncuydu. Ancak bu tarz oyunla bu sezon sıkıntı çektik. Quaresma'nın gitmesiyle beraber sistem değişikliğine de gidebiliriz. Bu şekilde de yokluğunu kendi içimizde telafi edebiliriz. Oyuncunun kalıp mutsuz olmasındansa kalmasının anlamı yok. Bunun yanında çok paralar verip yeni bir transfer yapmaktansa bu parayı oyuncuya verip, eldeki adamı tutmak daha mantıklı. Quaresma'nın son ana kadar kalacağını düşünüyordum ancak son 1 haftada durum netleşti. Fakat olur da son dakika takımda kalması söz konusu olursa o zaman kendisiyle bir konuşma yaparım. Şu ana kadar gelişmelerle ilgili kendisiyle gitmesi ya da kalması yönünde bir konuşma yapmadım çünkü bu yönetimsel bir durum. Eğer Quaresma kalırsa ilk soracağım şey Erzurum maçında gördüğü kırmızı kart olacak. Futbolcuların gitmesi ya da takıma dahil olmasında benim bazı konularda haklı taraflarım olabilir ancak yönetimin de haklı tarafları var. Babel varken sol açığa oyuncu alınmaz demiştim. Şimdi gitti, ilerisi için bakılır. Şu anda bir bedel ödeyerek Quaresma ya da Babel'den daha iyisini almak çok zor, o nedenle de almaya gerek yok."

Tolgay Arslan'ın Fenerbahçe ile anlaştığını aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Bu transfere karşılık Şener Özbayraklı'nın da Alper Potuk'un da gelmesinden yana bir sıkıntım olmazdı. Önemli olan, gelen oyuncunun giden oyuncuya göre daha külfetli olmaması. Böyle olması durumunda zaten bir anlamı olmaz." şeklinde konuştu.

"Roco'dan bir türlü verim alamadık. Ona ihtiyacımız olduğu dönemde de sakatlık yaşadı. Şu anda da birçok eksiğinin olduğunu görüyorum. Özellikle çabuk oyunculara karşı ağır kalıyor. Hava toplarında iyi olsa da şu anda Vida ve Mirin'in ardından bu bölgede ilk tercih olarak Necip ve Medel'i düşünürüm. Çünkü biz hücum yapan bir takımız ve savunma konusunda kafamın rahat olmasını istiyorum."

"Adriano takımda kaldı. Sol beki Caner ile ikisi götürür. Şener çok iyi bir çocuk. Gökhan Gönül'ün yokluğunda oynayabilecek bir oyuncu. Sezon başında Gökhan yalnız kaldığı için sağ bek istiyordum, sol bekte ise Adriano ve Caner olduğu için bir problemimiz yoktu. Ancak ilk yarı öyle bir geçti ki yalnız kalmasını istemediğim Gökhan'da bir problem çıkmazken, Adriano ve Caner sakatlık gibi durumlar nedeniyle bir türlü verim sağlayamadı."