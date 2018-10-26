Şenol Güneş, 4-2'lik mağlubiyeti yorumladı: Sorumluluk benim...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 4-2 kaybettikleri Genk maçını değerlendirdi. Siyah beyazlı taraftarların protestosu hakkında konuşan Güneş, ‘Sorumluluk benim’ dedi. “Bizim için çok kötü bir sonuç. Rakip daha iyiydi ve daha güçlüydü onlar kazandı” diyen Güneş, "Ayağa kalkacak gücümüz var. Savaşmazsanız büyük takım olamazsınız. Eleştireceğiz, değiştireceğiz" açıklamasında bulundu.

Şenol Güneş’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Rakip daha güçlüydü, onlar kazandı”

"Tabii ilk yarı özellikle oyun formatı olarak düşündüğümüz şekilde oynamaya çalışırken, rakibin önemli özelliği hızlı çıkmaları, İlk yarıdaki gol, kontrolü rakip takıma verdi. Basit ve kolay goller yedik. Bizim için çok kötü bir sonuç. Rakip daha iyiydi ve daha güçlüydü onlar kazandı."

”Baskı yapıp pozisyon aradık ama…”

"İkinci yarı baskı yapıp pozisyonlar bulmaya çalıştık ama onlar gol buldu. Çok basit hatalardan gol yedik. İlk yarı oyun disiplininden çok kopuktuk. İkinci yarı toparlamaya çalıştık ama olmadı. Rakip bizden daha güçlüydü."

”Savaşmazsanız büyük takım olamazsınız”

"Taraftarlar üzüntülerini de, sevgilerini de abartılı kullanabiliyor. Bu kulüp, yönetimiyle, başkanıyla, oyuncusuyla, taraftarıyla bir bütün. Sorumluluk takım adına benim. Bu kulüp yönetimiyle başkanıyla taraftarıyla bir bütün. Biz bir ekibiz. Başarısızlığı konuşmak yerine bugün ne yapacağımızı konuşmalıyız. Ayağa kalkacak gücümüz var. Savaşmazsanız büyük takım olamazsınız. Eleştireceğiz, değiştireceğiz. Oyun olarak dibe vurduğumuzda kalkacak gücümüz olduğunu gördük."