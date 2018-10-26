Beşiktaş turu zora soktu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş I grubundaki 3.maçında sahasında Belçika ekibi Genk'e 4-2 mağlup oldu. Taraftarının önünde mutlak kazanması gereken maçı kaybeden siyah beyazlılar bu sonucun ardından 3 puanda kalarak grupta işini zora soktu.

İyi bir performans gösteremeyen ve savunmada yaptığı hatalarla kalesinde tam 4 gol gören Beşiktaş 90 dakikanın sonunda resmen yıkıldı.

Genk karşısında 23.dakikada Samatta’nın golüyle 1-0 geriye düşen Kara Kartal, aradığı beraberlik golünü bir türlü bulamadı. 70’te bir kez daha sahne alan Samatta farkı 2’ye çıkardı.

İkinci yarıda Larin’in yerine oyuna giren Vagner Love’ın 74’te farkı 1’e indiren golüyle ümitlenen siyah beyazlılar 81’de Ndongala ve 83’te Piotrowski’nin golleriyle resmen yıkıldı.

86’da Vagner Love’ın durumu 4-2’ye getiren golü puan için yetmeyince Beşiktaş sahasında büyük bir hüsran yaşadı.

3 maçtan 1 galibiyet 2 mağlubiyet alan Şenol Güneş’in öğrencileri I grubunda 3 puanda kalarak tur şansını zora soktu.

Kaptan Necip Uysal

Beşiktaş’ın Göztepe’ye 2-0 mağlup olduğu maçta savunmanın ortasında oynayan Enzo Roco da yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine stoperde Necip Uysal’ı tercih etti. Oğuzhan Özyakup’un da ilk 11’de oynadığı Genk maçında Necip Uysal’ın kaptan çıkması dikkati çekti. Siyah-beyazlı ekipte Vagner Love ve Roco’nun yanı sıra Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Dorukhan Toköz ile Gökhan Töre de yedekler arasında yer aldı.

Pepe, Adriano ve Ljajic de sakat

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Pepe, Adriano Correia ve Adem Ljajic de Genk maçında kadroda yer alamadı. Sakatlığı nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyen Pepe, Genk mücadelesinde de takımını yalnız bıraktı. Sırbistan Milli Takımı kampında sakatlık yaşayan Adem Ljajic, Pepe gibi üst üste ikinci maçta da forma giyemedi. Uzun süredir sakatlık yaşayan Adriano ise Fenerbahçe, Kayserispor, Atiker Konyaspor, Göztepe, Sarpsborg ve Malmö maçlarının ardından forma hasretini Genk karşısında da sürdürdü.

26 gün sonra Vodafone Park’ta

Beşiktaş, 26 günlük aranın ardından Vodafone Park’ta taraftarlarıyla buluştu. Dolmabahçe’deki son maçını 29 Eylül’de Kayserispor’a karşı oynayan siyah-beyazlı ekip; Malmö, Atiker Konyaspor ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşmıştı.

Zemin düzelmeye başladı

Beşiktaş’ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Vodafone Park’ın saha zemininde düzelme olduğu gözlendi. Siyah-beyazlı takım, daha önceki karşılaşmalara göre Genk karşısında daha iyi bir zeminde mücadele verdi.

Şenol Güneş’e büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, 26 gün sonra Vodafone Park’ta oynanan maçta takımlarını yalnız bırakmadı. Stadın büyük bölümünü dolduran taraftarlar, maç öncesi tezahüratlarla teknik direktör Şenol Güneş’e büyük destek verdi.