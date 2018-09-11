Şenol Güneş: "Yabancı sayısının fazla olduğunu düşünüyorum"

\"Futbol açların oyunudur, zenginlerin değil\"

\"Ljacic kalite bir oyuncu\"

\"Sorumlu aranıyorsa benim\"

\"Şu anda Negredo\'nun da gitmesini istemem\"

\"Beşiktaş\'tan ayrılma durumu yok\"

\"Oyuncuların mağdur olduğunu düşünüyorum\"

\"Sakat olan oyuncular var\"

\"Pepe\'yi hem başarılı hem başarısız gösterebilirsiniz\"

\"Pepe\'yi takdir etmek lazım\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL,(DHA)

Şenol Güneş, \"14 yabancı sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. O dönemde alınan kriterler doğruydu, uygulama sıkıntılıydı. Türkiye, AB\'ye oyuncu olarak giremiyor, bana gelen oyuncunun da kriteri olması lazım\" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, gündemde yer alan konularla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yabancı sayısının fazla olduğunu düşündüğünü belirten Güneş, \"Fazla yabancı oyuncu alanlar o günün parasıyla en az 6-7 trilyon para verecekti. Yabancısı olmayanlara da para verilecekti. Sonra uygulandı mı, asla uygulanmadı. Yabancı oyuncu sayısı sakıncalı, o zaman serbest bırakılsın. Yabancı oyuncu sayısı konusunda suçlanacak kişi ben değilim. Ben yanlış yapmadım. Ben yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu söyledim. Altyapıdan oyuncu çıkabilir. Dağda çok güzel çiçek görürsünüz ama bahçede emek vereceksiniz. Asıl sorun futbol kalitesi. Biz iyiyiz, daha iyi olmak için yeteneklerin geliştirilmesi lazım. Felsefe sorunumuz var. Felsefeyi doğru oluşturmadığımızda zaman zaman aldığımız sonuçlar bizi yanıltır. Doğrusunu yapabilecek bir ülkeyiz. İyiyi, doğruyu gördük. Sayı azaltılabilir, serbest de bırakılabilir. Ekonomik ve teknik alanda mesafe almamız lazım. Elimizdekilerle yetinmemeliyiz, üretmiyoruz. Çalışan, yetenekli olan mutlaka bir yere geliyor. Mükemmelliği kestirme yoldan aramayalım. Futbol kimsenin tekelinde değil. Eski köye yeni bir adet getirmek zorundayız. Futbol büyüdü, yeni bir iş kolu oldu. Uzmanlara ihtiyaç duyuyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"14 YABANCI SAYISININ FAZLA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\"

Yabancı oyuncu transferlerine bir kriter gelmesi gerektiğini belirten Şenol Güneş, \"14 yabancı sayısının fazla olduğunu düşünüyorum. O dönemde alınan kriterler doğruydu, uygulama sıkıntılıydı. Altyapıya o paralar gidecekse doğruydu. Türkiye, AB\'ye oyuncu olarak giremiyor, bana gelen oyuncunun da kriteri olması lazım. Kaliteliler gelmeli. Şu anki uygulamada yedeğe 14 yabancı alıp, 11\'ini oynatırken üçünü yedek tutuyorsan doğru değil. O zaman kulüplere ekonomik karlar göster\" diye konuştu.

\"FUTBOL AÇLARIN OYUNUDUR, ZENGİNLERİN DEĞİL\"

Türkiye\'de de iyi oyuncuların yetişmesi gerektiğini söyleyen tecrübeli teknik adam, \"Oyuncu üretelim, sonra dünyaya verelim. En iyi oyuncular bizde oynasın ve olgunlaşsın öyle gitsin. Bursaspor\'da çalışırken Ozan Tufan\'a \'gideceksen Avrupa\'ya git\' dedim. Şimdi Tarık\'ı örnek veriyorlar. O zaman Ozan\'ı da örnek verin. Az paraya gitmedi. Bu ne Tarık ne Ozan işi. Nice futbolcular heba oluyor. Bu onların eksikliğinden kaynaklı değil. Futbol açların oyunudur, zenginlerin değil. Zenginler futbol oynamaz. Futbola yatırım olacak. Altyapıdaki antrenörlere ne kadar para veriyoruz? Altyapı başlı başına bir olay. Altınordu\'yu övüyoruz, biz de yapalım\" şeklinde konuştu.

\"LJACİC KALİTE BİR OYUNCU\"

Ljajic\'in geldiği zaman 10 numara pozisyonunda daha rahat oynadığını dile getirmesi ile ilgili konuşan Şenol Güneş, \"Bu oyuncunun fikridir. Oğuzhan, İsveç karşısında ortada oynadı. Futbolcu her yerde oynar. Burak sağ açık oynuyordu. Ben sol açık, forvet oynattım. Bundan rahatsızdı. Şimdi her yerde oynuyor. Ljajic yeni gelen bir oyuncu. Güven\'i sağ bekte oynattım. Genç oyunculara farklı bölgeler bir şeyler katar. Yabancı oyuncu üzerinden, bu konu üzerinden bana vurmak istiyorsanız doğru değil. Ljajic teknik özellikleri bakımından kaliteli bir oyuncu. Savunma özelliği eksik. Hücuma dönük yararlı olmasını bekliyoruz. Oyuncunun iyi olması için diğerlerinin de iyi olması gerekiyor\" diye konuştu.

Siyah-beyazlı ekibin yeni kalecisi Karius hakkında da konuşan Güneş, \"Karius magazini seviyor. Yakışıklı, düzgün karakterli, başarılı olmak güzel şeyler ama önemli olan sayılan, sevilen işi yapmak\" dedi.

\"SORUMLU ARANIYORSA BENİM\"

Şenol Güneş, ligin ilk haftalarında yaşanan puan kayıplarıyla ilgili ise şu şekilde konuştu. \"Dört maçta yedi puan başarısızlık. Çalışacağız. Bu maçlarda 12 puan bekliyordum. Alabileceğimiz iki maçı kaybettik. Sorumlu aranıyorsa benim. Önümüzde dört lig ve iki Avrupa kupası maçı var. Bu maçları aldığımızda çok şeylerin düzeleceğini düşünüyorum.\"

\"ŞU ANDA NEGREDO\'NUN DA GİTMESİNİ İSTEMEM\"

Transfer döneminde ismi bir çok takımla anılan ancak takımda kalan İspanyol forvet Negredo ile bir sorunu olmadığını söyleyen Güneş, \"En uyumlu olduğum oyunculardan biri. Herhangi bir oyuncuyla sorunum olabilir mi ben hocayım. Vagner Love, Negredo\'ya ve Larin\'e şans verdik. En az süreyi Mustafa\'ya verdik. Şu anda Negredo\'nun da gitmesini istemem. Böyle bir durum var, kulübün ve takımın menfaati bu\" dedi.

\"BEŞİKTAŞ\'TAN AYRILMA DURUMU YOK\"

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesinin biteceğini hatırlatan Şenol Güneş, \"Partizan ile oynadığımız maçın ardından bir soru geldi ben de esprili yanıt verdim. Beşiktaş\'tan ayrılma durumu yok. Ayrılırsam milli takımdan çok kulüp takımını düşünürüm. Beklentilerin büyüdüğü, düzenlerin sizi aştığı dönemlerde değişime gitmekte yarar var. Türkiye\'de 3-4 yıllık süreç uzun dönemler. İngiltere\'de olduğu gibi uzun vaadeli çalışmanın doğru olmayacağını düşünüyorum. Hocalara da yönetimlere de yıpranma getiriyor. Devam etmek için sürekli iyi sonuçlar almak zorundasınız. Çalışıyorum, olumsuz durum yok. Buradan teklif gelirse o zaman konuşuruz\" diye konuştu.

\"OYUNCULARIN MAĞDUR OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM\"

Transfer döneminde çeşitli kulüplerle sözleşme imzalayan ancak kulüplerin lisanslar tescil edilmediği gerekçesiyle forma giyemeyen oyuncuların mağdur olduklarını söyleyen Şenol Güneş, \"Oyuncuların mağdur olduğunu düşünüyorum. Sezon içinde alınacak kararın sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Haksızlık olabilir, oyuncuyu alan takım avantaj yakalayabilir. Alınan karar bir sene sonrası için olmalı. İnsani olarak teklife katılıyorum. Hakikaten mağdur olan oyuncular var\" ifadelerini kullandı.

\"SAKAT OLAN OYUNCULAR VAR\"

Takımdaki sakat oyuncular hakkında bilgiler veren Güneş, \"Sakatlığı olan Caner ve Gökhan Gönül vardı. Gökhan idmana çıktı. Adriano yorgun ve ağrısı bulunuyor. Caner\'in durumuyla ilgili yarın öbür gün ne olur bilmiyorum. Tolga\'da kanama var, beklediğimizden uzun sürdü. Tolgay da ayağında batma hissediyordu, bugün antrenmana çıkacak. Utku ve Fatih sakat döndü. Vida\'nın durumu da var\" şeklinde konuştu.

\"PEPE\'Yİ HEM BAŞARILI HEM BAŞARISIZ GÖSTEREBİLİRSİNİZ\"

Savunmanın ortasında görev yapan Pepe-Vida ikilisinin uyumları sorulan Güneş, \"Dünya Kupası\'ndan etkilenmeler olduğunu düşünüyorum. Geç dahil oldular. Pepe\'yi hem başarılı hem başarısız gösterebilirsiniz. Attığı goller var, yediğimiz gollerde başarısız gösterebilirsiniz. Tecrübeli oyuncuların diğerlerini iyi yönetmesi gerekiyor\" dedi.

\"PEPE\'Yİ TAKDİR ETMEK LAZIM\"

Şenol Güneş, son günlerde basında yer alan Pepe\'nin galibiyet primlerini kulüp çalışanlarına dağıttığı yönündeki haberle ilgili ise şöyle konuştu: \"Benim verdiğim de söylendi. Para verildiği zaman söylenmemeli. Oyuncu ya da hoca birine yardım edebilir. Ben bu sene hiç yapmadım. İyi ki de yapmadım. Bu sefer \'yönetimin üstüne mi çıktın\' derler. Birine yardım edebilirsin. Düğünü, cenazesi vardır. Dışarıya yansımasını doğru bulmuyorum. İyi niyetli oyuncu olarak onu da takdir etmek lazım. Bunu bilmek durumunda değilim. Birine iyilik yaptığını göstermek iyilik değildir\" ifadelerini kullandı.

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