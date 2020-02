Şenol Güneş: "Vida direk oynayabilecek bir oyuncu"

\"Tüm maçları kazanmak istiyoruz\"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında yarın Avusturya temsilcisi LASK Linz\'i konuk edecek. Beşiktaş Teknik Direkötürü Şenol Güneş ve futbolculardan Jeremain Lens basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Ligi\'nde eleme maçı olarak 2\'nci rakiple oynayacağız. Avrupa\'da oynadığımız her maç önemli. Kazanılması gereken maçlar. Gol yemeden kazanmak ilk maçta bir avantajdır. 1-0, 2-0, 3-0 ne kadar atabilirseniz. Ama gol yememek avantajdır. Her şeye rağmen iki maçın sonunda turu geçen taraf belli olacak. Gücümüzü biliyoruz. Rakibinde gücünü biliyoruz. Elimizden gelen gayreti gösterip, turu geçmek istiyoruz. Rakibin avantajı 3-4 yıldır birlikte oynayan bir oyuncular. Takım oyunları iyi. Kapanıp, hızlı çıkmayı bilen bir takımlar. Bizde bunlara karşı olağanüstü gayreti olmak durumundayız. Sabırlı, istekli olmak zorundayız. Biz de o savunma anlayışını kırabilmek için çalışacağız. O gücümüzün de olduğunu düşünüyorum\" diye konuştu.

\"GİDEN GELEN OLABİLİR\"

Transfer dönemi için daha vakitlerini olduğunu söyleyen Şenol Güneş, \"Transferle ilgili ay sonuna kadar çok zaman var. 1 günde çoktur, 30 günde azdır. Bütün mesele o transferi yapacak şartlara uyum sağlamak gerekiyor. Hem ekonomik hem oyuncu bulmak olarak hem de eldeki oyuncuların gelişi ve gidişi. Sadece bir tek bana ve oyuncuya bağlı değil, yönetimin değil. Herkesin içinde olabildiği bir olgudur. Umarım ki en iyisi olur. Transfer ayı devam ediyor. Giden gelen olabilir. Şartlara bağlı olarak gidebilecek oyuncular oluyor. Bazen takımda kalmasını istediğiniz oyuncular gidebilir. Bazen almak istediğini oyuncuları alamayabilirsiniz. Burada mühim olan sonunda elinizde kim kalmışsa onlarla birlikte çalışarak en iyisini üretebilmektir\" ifadelerini kullandı.

\"TÜM MAÇLARI KAZANMAK İSTİYORUZ\"

Takım hakkında değerlendirme yapmak için bütün oyuncuların bir arada oynaması gerektiğini ifade eden tecrübeli antrenör, \"İlk turda oynanan maçın şartları farklıydı. Bu maçın şartları farklı. Diğer maçlar farklı olacak. Lige başlayacağız. Zaten sezon başladığında 4-6 hafta içerisinde takım belli çizgisini gösterir. Ondan sonra istikrarlı vaziyete döneceğiz. Oraya gelene kadar kayıp yaşamadan gitmek istiyoruz. Temennimiz odur. Önümüzde bunu geçersek bir tur daha var. Arkasından 4\'te lig maçımız var. O maçları kazanmak istiyoruz. Bu arada da takımın durumunu görmek istiyoruz. En iyi olanlarla devam etmek istiyoruz. Eksik kalanlar, takımdan gitmek isteyenler veya eksik bölgelere oyuncu almaları da tamamlayacağız. Takımın durumu şudur demek için öncelikle eldeki tüm oyuncuların birlikte olması gerekiyor. Şu aşamada da bu yarışı yapabileceğimizi düşünüyoruz. Zorluklarımız olacak, sabırlı, soğukkanlı olup çok savaşarak, isteyerek önümüzdeki tüm maçları kazanmak istiyoruz\" diye konuştu

\"VİDA DİREK OYNAYABİLECEK BİR OYUNCU\"

Hakkında transfer söylentileri çıkan Vida ile ilgili de konuşan Şenol Güneş, \"Vida, takıma geldiğinde gitmek istiyorum diye bir düşüncesini söylemedi. Konuştuğumuzda takımın bir parçası olarak çalışacağını söyledi. Sorunu yok, morali iyi. Zaten maçlar bittiğinde de morali iyiydi. Bu yıl oynayacak oyunculardan bir tanesi. Değerli bir oyuncu. Verimli iki oyuncu vardı onların arkasında kaldı. Şimdi de biraz geç geldi. Ama direk oynayabilecek bir oyuncu. Transferi hem kulüple hem de onunla ilgili. Şartlar uyarsa o da gidebilir. Gidebilir diye bir düşünce gelmedi. Teklif olarak yazılıp çizilenlerin abartılı olduğunu düşünüyorum. Çok yazıldı ama resmi bir teklif geldiğini bana söylemediler. Kimse gitmez diye bir şey yok. Fabri bile gitmişken böyle düşünmek saçma olur\" şeklinde konuştu.

\"ADRİANO\'NUN DURUMU DAHA İYİ\"

Hafta ortasında yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Adriano\'nun daha iyi olduğunu belirten Güneş, \"Adriano\'nun durumu daha iyi ama kadroda olup olmayacağı bugünden sonra belli olacak. Çok ciddi boyutta değil. Ama kadroya girip girmeyeceğine idmandan sonra karar vereceğiz. Tolga Zengin\'in kaleciliğiyle ilgili yeni bir şey söylemeye gerek yok. Oyunculuk önce yetenek, sonra moral ile ilgilidir. Tolga şanssızlık yaşamazsa bize çok katkı yapacaktır\" dedi.

\"PEPE VE NEGREDO İYİ DURUMDA\"

Takıma geç katılan Pepe\'nin fizik olarak iyi durumda olduğunu söyleyen Şenol Güneş, \"Pepe fizik olarak kendine iyi bakan bir oyuncu, tecrübesi var. Maçın şartları itibariyle onu değerlendirebiliriz. Ara verdi ama geç bıraktı, erken geldi. 2 ayı tam tatil geçirmedi. Negredo mesela daha az idman yaptı. Galatasaray maçından beri sakat. Biz kampa gittikten sonra ikinci kampa geldi. Pepe zaten maç oynuyordu, kilosu da yok. Negredo da iyi durumda. İdmandaki temposu daha iyi. Dolayısıyla ikisi de değerlendirilebilir. Negredo çalışıyor. Hiçbir sorunu yok. Kalırsa duygusal kırılması olmaz. Negredo satıldığında ekonomik yük düşüşe geçer, hem de para kazanabilirsiniz. İyi oyuncu, sıradan bir isim değil. Vagner Love da öyle. Onları oynasınlar diye aldık. Takımı taşıdıklarında kimsenin gitmesini istemem\" dedi.

\"DURUMA GÖRE DEĞİŞİKLİK OLABİLİR\"

Takımdaki oyuncuların performanslarına göre kadroda zaman zaman değişiklik yapabileceğini ifade eden Şenol Güneş, \"Bu maçın gelişimine göre Akhisar maçına bakacağız. Zaman olarak ağırlıklar olacaktır. 2 maçı da sahamızda oynuyoruz. Turu geçersek 3 maç deplasman yapacağız. Deplasmana gideceğiz. Erzurum\'a gideceğiz, dönüp tekrar deplasmana gideceğiz. Pazar günleri olduğu için de sıkışık günlerimiz olacak. Buna da alışacağız. Duruma göre değişiklik olabilir. Elimizdeki oyuncuların performanslarında yükselmeler olunca tercihlerde değişiklik yapabiliriz. Maçına, deplasmanına, rakibe göre değerlendireceğiz. Akhisar\'ı da tebrik ediyorum. Hem kupayı hem de Süper Kupa\'yı aldılar. Mütevazi bir vaziyette doğru işler yaparak iyi netice aldılar. Önemli olan, doğru işleri yaparak sonuç almak. Örnek bir kulüp o yönde. Tebrik ediyorum. Pazar günkü maçımız zor olacaktır. İnşallah orda da kazanırız\" ifadelerini kullandı

JEREMAİN LENS: \"GOL YEMEDEN KAZANMAK BİZİM İÇİN İYİ OLUR\"

Beşiktaş\'ta geçirdiği ilk sezonun en iyi sezonlardan birisi olmadığını ifade eden Jeremain Lens, \"Yarınki maça iyi başlamak önemli. Gol yemeden kazanmak bizim için iyi olur. Motivasyonumuz yüksek. Pozitif bir sonuç almaya çalışacağız. Sizlerde biliyorsunuz. Geçen sene en iyi sezonlarımdan birisi değildi. Şu an özgüvenim yüksek. Yapabileceklerimi biliyorum. Daha iyisini yapmam gerektiğini de biliyorum. Benim için her maç önemli. Performansımı giderek yükseltmek istiyorum. Ben antrenmanlara odaklanırsam bu maçlara hazırlanmam için, performansımı arttırmam için yeterli olacaktır\" dedi.

Takımda her mevkide rekabet olduğunu ifade eden Lens, \"Biz iyi bir kadroya sahibiz. Her pozisyonda rekabet var. Benim olduğum bölgede de bir rekabet var. Takım içinde kim en iyi olursa formayı giyecektir. Sezonun ilerleyen noktalarında göreceğiz\" diye konuştu.

