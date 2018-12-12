Şenol Güneş: "Sahamızda galip gelerek turu geçmek istiyoruz"

\"Daha iyi olmak için daha büyük yatırımlar yapmalıyız\"

\"Bu zorlukları aşmak için hazırlanmak gerektiğini biliyorum\"

Mustafa Pektemek: \"Üst turda devam etmek için kazanmamız gereken bir maç\"

Ali DANAŞ / İSTANBUL (DHA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu\'nun son maçında yarın kendi sahasında Malmö ile karşılaşacak olan Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculardan Mustafa Pektemek basın toplantısı düzenledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri\'nde düzenlenen basın toplantısında Şenol Güneş, \"Grubun son maçına yarın çıkacağız. Rakiplerimize baktığımızda son müsabakaya gelmemize rağmen her takımın turu geçme şansı var. Sahamızda galip gelerek turu geçmek istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"DAHA İYİ OLMAK İÇİN DAHA BÜYÜK YATIRIMLAR YAPMALIYIZ\"

Sayısal eksiklikleri olacağını söyleyen Güneş, \"Maç için hazırız. Atiba Hutchison ve Güven Yalçın olmayacak. Onun dışında sakatlıkları süren Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel ve Caner Erkin var. Jeremain Lens ile Dorukhan Toköz\'ün durumlarına bakacağız\" dedi.

Avrupa\'da iyi sonuçlar almanın öneminden bahseden deneyimli teknik adam, \"Mağlubiyetlerin sayısını azaltmak önemli. Maalesef bu sezon 3 yenilgimiz var. En çok bu beni üzmüştür\" açıklamasını yaptı.

Avrupa\'da Beşiktaş\'ın isminin gündemde olduğunu belirten Güneş, \"Türkiye\'de iyi markalar var. Önemli olan, Avrupa\'da bu ülkeyi temsilen en iyi şekilde sonuçlar almak. Daha iyi olmak için daha büyük yatırımlar yapmalıyız\" yorumunu yaptı.

\"BU ZORLUKLARI AŞMAK İÇİN HAZIRLANMAK GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM\"

\"İsveç Ligi\'nin bitmesi, Malmö\'ye bir avantaj getirir mi\" sorusuna Güneş, \"Malmö\'nün, ligin yorgunluğunu atmak için zamanı var. Tek odaklanacakları konu bizim maç olacak. 29 Kasım\'da Genk ile oynadılar. O günden beri oynamıyorlar. Olumsuz durum olacağını zannetmiyorum. Sert, agresif maç olacağını düşünüyorum. Bu zorlukları aşmak için hazırlanmak gerektiğini biliyorum\" yanıtını verdi.

Spor Toto Süper Lig\'deki durumlarını da değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı, \"Ligin henüz yarısı olmadı. Kötü maçlar kaybettik. Yarış devam ediyor. Yarısına gelmeden durumu değerlendirmeye almak doğru değil. Eksiklerimiz olduğu gerçek. Bu sezon bir sıkıntı var. Galatasaray ve Demir Grup Sivasspor maçlarında da oldu. Perşembe-pazar oynuyoruz. Lig maçını pazartesi de oynayabiliriz. Nedense olmuyor\" diyerek sözlerini noktaladı.

PEKTEMEK: \"ÜST TURDA DEVAM ETMEK İÇİN KAZANMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ\"

Siyah beyazlı futbolcu Mustafa Pektemek ise yarınki maçın önemine değindi. Kazanmalarını gerektiğini vurgulayan Pektemek, \"Üst turda devam etmek için kazanmamız gereken bir maç. Seyirci avantajımızla iyi mücadele edip, kazanmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ, MALMÖ MAÇINA HAZIR

Beşiktaş, İsveç ekibi Malmö ile oynanacak mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Bu bölümde siyah beyazlı oyuncular istasyon ve 5\'e 2 pas çalışması yaptı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Pepe, Enzo Roco, Ryan Babel, Dorukhan Toköz ve Caner Erkin katılmazken, sakatlığı geçen Jeremain Lens ise çalışmada yer aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Şenol Güneş\'in açıklamaları

- Mustafa Pektemek\'in açıklamaları

- Antrenman