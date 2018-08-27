Şenol Güneş: "Rakip karşılığını aldı, biz alamadık"

\"Panik değil, hızlı ve tempolu olmalıyız\"

\"Oyuncunun çıkarken üzülmesi normal\"

\"Rakip geldi çarptı gol oldu, bizimki olmadı\"

Ali DANAŞ - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL (DHA) - Şenol Güneş, \"Maçı kazanabileceğimiz kadar pozisyon bulduk. Atamadık. Maç sürprizle, mucizeyle bitti\" dedi.

Vodafone Park\'ta Antalyaspor\'a 3-2 mağlup olan Beşiktaş\'ta teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Güneş, \"Kazanmak için sahaya çıktık. Pozisyon da bulduk ama atamadık. Rakibin ilk pozisyonunda gol yedik. Geldikleri her pozisyonda attılar. Şanssızlık denebilir. Maç sürprizle, mucizeyle bitti\" şeklinde konuştu.

Rakibin iyi mücadele ettiğini ve karşılığını fazlasıyla aldığını belirten Güneş, \"İyi mücadele ettiler, karşılığını da fazlasıyla aldılar. Biz alamadık. Ataklarımız vardı, pozisyon bulduk olmadı. Rakibin ilk pozisyonu gol oldu. Oyun itibarıyla oyuncular kazanmak için uğraştılar ama atamadık. Yediğimiz baskı ve gollerle kaybettik. Bir maçta bu kadar pozisyon bulunur. Bu haliyle de kazanabilirdik ama 3 puan kaybettik, üzgünüz. Perşembe gününe hazırlanmamız gerekiyor\" ifadelerine yer verdi.

\"PANİK DEĞİL, HIZLI VE TEMPOLU OLMALIYIZ\"

Oyun sırasında panik olmadıklarını ancak hızlı ve tempolu oynamaları gerektiğini belirten Güneş, \"Panik değil, hızlı olmalıyız, tempolu olmalıyız. Etkili pozisyonla golü bulsak iyi olurdu. İki yarıda da sinirlenme nedenim hakemdi. Bu adam sakat dışarı çıkıyor, iyi ama 3 dakika veriyorsun. Oyun hızlanıyor adam zaman geçiriyor 80\'de kart varsa ilk yarı yaptığında niye kart yok? Önümüzdeki faulse, Larin\'e yapılan da faul. Vermeyebilir ama oyunu ağırlaştırma. Sarı kart yazıyor, sanki mektup yazıyor. Yavaş yazma. Hakem kötü niyetli demiyorum ama oynayanla oynamayanı aynı kefeye koymayan hakeme söylüyorum. Niye 80\'de kart gösteriyorsun? İlk yarıda da kart ver o zaman. Zaman geçirdi oyuncu sen de müdahale edeceksin. Sonra 15 dakika da versen fark etmez oyunun temposunu düşürdükten sonra rakip istediğini alıyor. Bugün şanssızlık oldu. İlk pozizyon ofsayt mıdır, bilmiyorum kuralı tam. Bizim oyuncudan gitti ama topu oraya atıyor. Benim bildiğim ofsayt ama bir şey diyemem onu vermedi, bunu vermedi deyip kandırmam kendimi. Daha iyi oynamalıyız. Bu maç bugünkü haliyle kazanılmalıydı. Futbol anlamında hayal kırıklığı değil ama skor olarak hayal kırıklığıydı\" dedi.

\"OYUNCUNUN ÇIKARKEN ÜZÜLMESİ NORMAL\"

Tolgay\'ın oyundan çıktıktan sonra soyunma odasına gitmesiyle ilgili de konuşan Güneş, \"Oyuncular çıkarken üzülür, normal. Bir anlık yaptıysa önemli değil ama ruhunda varsa takımda yeri yoktur. Niyeti kötüdür\" açıklamasında bulundu.

\"UTKU ŞANSSIZ BİR MAÇ YAŞADI\"

Gökhan Gönül\'ün saha içinde sağlık görevlileriyle yaşadığı gerginliği görmediğini belirten tecrübeli teknik adam, \"Sakin ol diyor yaptığı zaten sakin olmamam için yapıyor. Oyuncu da ister istemez sinirleniyor. Doğru değil ama sinirleniyor. Konuşmaması lazım evet ama konuşuyor. Soğukkanlı olmamız lazım aynı şeyi biz yapsak daha farklı olurdu. Utku şanssız bir maç yaşadı. İlk maçına çıktı şanssız goller oldu. Onun adına da üzüldük. Baskılı oynadığımız bir maçta gelen her pozisyonda gol yemek de üzücü ama bunları yaşar normal. Gol yenir. Onun için iyi bir tecrübe oldu belki de\" şeklinde konuştu.

\"BEN NE ANLATIRSAM ANLATAYIM HERKES ANLADIĞIYLA YORUMLUYOR\"

Bugünkü maçta oynanan oyunun olumlu olduğunu belirten Güneş, \"Sonuç 3-2. Ben ne anlatırsam anlatayım, herkes kendi anladığıyla yorumluyor. İsim söyle, de ki Şenol hoca hata yaptı. Vid sakat, biz de mağlubuz. Ne yapalım, Vidayla mı devam edelim? Bakınca o kadar getirdiğimiz topları içeri atamadık. Hatadır, şanssızlıktır. Rakip senin kalene hiç gelemeyecek, önde basacaksın. Bunları çalışacağız ama bu haliyle bile kazanmamız gereken maçtı\" dedi.

\"RAKİP GELDİ ÇARPTI GOL OLDU, BİZİMKİ OLMADI\"

Kalitenin önemli olduğunu söyleyen Şenol Güneş, \"Orta çok ama isabet ve vuruş da önemli. Kalite önemli. Mesela Ricardo ve Pepe. Direğe vurdu, yapacak bir şey yok. Eldeki oyunculardan en iyisini almaya çalışacaksın. Bugün olmadı. Ama attığımız ilk gol mesela. Bazen öyle oluyor, bazen seken topa vuramıyorsun. Topla haşır neşir değildik. Babel olsun, Negredo, Larin olsun... Benzer pozisyonlar vardı ama olmadı. Çalışarak olur ya da becerili futbolcuların yeteneğiyle olur. Yapamadık. Rakip geldi çarptı gol oldu, Bizimki olmadı\" ifadelerini kullandı.

Güneş son olarak Lens\'in durumu ile ilgili gelen soruya, \"Sakattı. Bir oyuncuyla, kaleciyle, sağ bek, santrfor ile açıklanacak maç değil. Belki yine aynısı olurdu. Kazanacağımız kadar pozisyon bulduk. Ama rakip ne zaman gelse gol oldu\" yanıtını vererek sözlerini sonlandırdı.

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