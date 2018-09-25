Şenol Güneş: "Kazanmak için oynadık"

\"Fenerbahçe, stattaki atmosferle baskılı oynamaya çalıştı\"

\"Güzel sahaya sahip olunca bu sefer alışamadık\"

\"Tezahüratların çoğunu duymadım\"

Ali DANAŞ - Mustafa AKIN / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe mücadelesinin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Sakin bir karşılaşma olduğunu söyleyen Güneş, şöyle konuştu: \"Maç öncesindeki gerilime sahada oyuncular iyi yanıt verdi. Bildiğim kadarıyla yönetimi de ağırlamışlar, olumsuzluk olmadı. Gördüğüm tablo güzeldi. Beklenen kavga olmadan maçı bitirdik. Geçen maçta seyircimizin küfürlü tezahüratıyla ilgili oluşturulmak istenen hava tamamen benim dışımda. Kim çekmişse benim haberim yok. İster burada ister bizim sahamızda küfrü tasvip etmek mümkün değil. Zaman zaman sinirlenme olabilir ama kitleleri yaralayacak şeyler fayda getirmez.\"

\"FENERBAHÇE, STATTAKİ ATMOSFERLE BASKILI OYNAMAYA ÇALIŞTI\"

\"Beklediğimiz gibi Fenerbahçe, stattaki atmosferle baskılı oynamaya çalıştı. Çıkışlarda pas yüzdemiz iyi olsaydı daha çok pozisyon bulabilirdik. Attığımız gol avantaj getirdi. İkinci yarı daha rahat oynadık, daha çok hücuma çıkmaya başladık. Çıkıştaki etkinliğimiz iyi olmayınca kopmalar başladı. Rakibin kanatlardan geldiğini bildiğimiz halde golü yedik. Tekrar seyirciyle coşkulu hale geldiler. 1-1 berabere kaldık, üzgünüz. Orta sahada Ljajic ve Oğuzhan biraz yumuşak kalacaklardı. Bu atmosferde oynamayı bilen oyuncuları tercih ettim. Tolgay iki yönlü oynayabilecekti. Top kullanmada sıkıntı yaşadılar. Diri Ljajic\'ten beklentimi çok bulamadım.\"

\"GÜZEL SAHAYA SAHİP OLUNCA BU SEFER ALIŞAMADIK\"

\"Güzel sahaya sahip olunca bu sefer alışamadık. Yapmamamız gereken top kayıpları yaptık. Kalitemizin altında olduğu için sıkıntı yarattı. Fenerbahçe karşısında iyi pas yapabilecek oyunculara görev verdim. Çok top kaybı yaptık ancak buna rağmen 3 puan alabileceğimiz bir karşılaşmadan beraberlikle ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Larin önde baskı yapar diye düşündük ama yapamadı. Ezik gibi durdu, donuk kaldı. Bu nedenle Ryan Babel\'i ön tarafa aldık. Gökhan, topun kendisinden çıktığını söyledi. Ben de Gökhan\'a hakeme söylemesini istedim. Gökhan söyledi ama hakem tacın bizim lehimize olduğu yönündeki kararda ısrar etti. Biz de tacı attık.\"

\"SİZİNLE KONUŞMAKTAN KORKUYORUM\"

\"Saha zeminiyle ilgili sorular var. Sahamız düzelir mi, cumartesi düzelmezse Kayseri\'ye gideriz. Nasıl bir gelişme var bilmiyoruz, başkan biliyor. Şimdi sizinle konuşmaktan korkuyorum.\"

\"TEZAHÜRATLARIN ÇOĞUNU DUYMADIM\"

\"Tezahüratların çoğunu duymadım. Bazen saha içinde kime nasıl bağırdığımı bile bilmiyorum. Bazen duyduğum oluyor. Giriş çıkışta da sorun olmadı. İlk başta çıkmamayı düşünmüştüm, sonra çıktım olumsuzluk yok. Rahat rahat maça müdahalemi yaptım. Ne sahamızda ne başka sahada küfrün olmasını istemem. Kazanmak için oynadık. Bazen kazanırsınız, bazen kaybedersiniz. Kazanabileceğimiz maçtı, oyuncular da üzgün. Üzülmenin gereği yok. Geçen sezon 2-1 mağlup olmuştuk, bu sefer berabere kaldık. Maçlarda favori yoktu. En rahat maçımız olan Antalyaspor karşısında mağlup olduk. Şimdi de iki puan kaybettik. Kazanabileceğimiz maçlarda 7 puan kaybettik.\"

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