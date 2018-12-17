Şenol Güneş: "Kadro konusunda soru işaretlerim vardı"

“Kararlar maçtan önce verilir, maçta uygulanır”

“Pepe ve oyuncularla ilgili konuları yönetim açıklar”

“Gidecek olan oyuncular var”

Milli takım iddialarına yanıt: “Yıldırım Demirören ile görüştüm”

Ali DANAŞ - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL (DHA) - Beşiktaş\'ın Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından siyah beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, \"Bizim için başlangıçta zor bir maçtı. İyi bir rakipti, son 3 maçını kazanmıştı. Sahamızda kazanmak için başlamak durumundaydık. Düşündüğümüz gibi olmadı” dedi.

Kendi sahalarında 2 puan kaybettiklerini belirten Güneş, “Oyunun kontrolünü zaman zaman rakibe verdik. Gol yemememiz gereken pozisyonda gol yedik. Zamanlama hatası yaptık. Rakibin moralini artırdı bu durum. İkinci yarı attığımız taçla gol yedik. 2-0 geriye düşmek kötüydü ama oyuncularım direncini ortaya koyarak 2-2’ye getirdi. İptal olan gol ofsayt diyorlar, izlemedim henüz. O olmasaydı daha iyi olurdu. Oyunun hızı artmıştı o arada. Gol iptal olunca yavaşladık biz de, taraftarlar da. Belki olmasa daha çok baskı yapıp 3’üncü golü de bulurduk. Rakibin zaman geçirmesi normal. Deplasmanda 1 puan avantaj, bizim için ise 2 puan kayıp” ifadelerini kullandı.

“KARARLAR MAÇTAN ÖNCE VERİLİR, MAÇTA UYGULANIR”

Kadro konusunda soru işaretlerinin olduğunu söyleyen tecrübeli teknik adam, “Kararlar maçtan önce verilir, maç içinde uygulanır. 3 gün önce kadroda olmayan oyuncular vardı. Neden kadroda yoklardı? Lens yoktu, Adriano yoktu. Soru işaretlerim vardı. İdman yapmadan, 2 gün önce yaptıkları idmanla sahaya sürmeniz gerekiyor. Başarılı olan var, başarısız olan var. Adriano oynamasına rağmen performans olarak altındaydı. Gökhan’ı hücumda kullanabilirdik. Bir de Ricardo ile oynamaya çalışıyorduk orta alanda. Caner sürekli pozisyona girdiği için, Güven’i aldık. Defansta rakibin çıktığı pozisyonda daha gayretli olsaydık farklı olurdu. Lens’in temposunun düşmesi de etkiledi bizi. Bir olumsuzluk olmadı. Geçen maçta Larin girdi, iki pozisyondan birini atsa farklı düşünürdük. 10-15 gündür idman yapmayan Lens, Caner yine de iyiydi. Ama Caner’in bu yapısı var. Ricardo da aynı şekilde. Bir de atılmıştı geçen maç. İki oyuncu kullanacağınız maç değildi. Dorukhan’ın ağrısı vardı ama oynadı. Bu tip analizleri siz yapın, ben sadece değerlendirme yapıyorum. Tercihleri de böyle oyuncu üzerinden yapıp değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Bana kalırsa defansta zorlandık. Onların kalecileri daha çok kurtardı” şeklinde konuştu.

“PEPE VE OYUNCULARLA İLGİLİ KONULARI YÖNERİM AÇIKLAR”

Süper Lig’in 17’nci haftasında oynayacakları Kasımpaşa maçını düşündüklerini belirten Güneş, “Avrupa kupasında eksikler vardı. İdman yapma şansımız yoktu. Milli takımlarda olan oyuncularımız çok. Değişmediğinde üst üste oynayan oyuncuların da hali olmuyor. Mustafa da öyle mesela. Dorukhan’ı da ilk yarı beğenmedim mesela. Ama ikinci yarı baskı yaptı. İyiydi. Oyuncusuna göre değişiyor. Gökhan da taçtan sonra yediğimiz golün ardından daha iyiydi. Dorukhan’ın önceden yaptığı çalışmalar takıma katkı yapıyor. Pepe ve diğer oyuncularla ilgili sorunları zaten yönetim sonradan açıklar. Şimdi oynayacağımız bir maçımız var, onu düşünüyoruz. Oyuncularla ilgili sorunlar kulübün sorunları. Onlarla ilgili kulüp bilgi verir. Sakat gelenlerle ilgili de konuşulur. Milli takımdan sakat gelenler var. Adem, Roco var. Bazı sakatlıklardan sonra toparlanamayanlar var, bir de yönetimle sorunları olanlar var Pepe gibi, Tolgay gibi. Bunlarla ilgili açıklamaları yönetim yapar, teknik anlamda ben söylüyorum zaten. Kulübün kararlarını onlar bildirir. İçinde olduğum ama karar vereceğim bir konu değil” diye konuştu.

“GİDECEK OLAN OYUNCULAR VAR”

Takımdan ayrılacak oyuncuların olduğunu söyleyen Güneş, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Pepe gitti zaten. Gidecekler, gelecekler ekonomik konular. Git deyince gitmiyor, al deyince alınmıyor. Ben sadece bilgiler verdim. Babel de Adriano da iyi oyuncular ama onların da kulüple ilgili konuları var. Şu mevki, bu mevki dediğinizde de bazen olmuyor. Basın toplantısını takımın dışına çok çıkarmak istemiyorum.\"

“YILDIRIM DEMİRÖREN İLE GÖRÜŞTÜM”

Milli takım ile ilgili çıkan iddialar hakkında da konuşan Şenol Güneş, “Ben Beşiktaş’ın teknik direktörüyüm. Yıldırım Demirören’in yanına gitsem ne olur, gitmesem ne olur... Dedikodu yapmayı çok seviyoruz. İbrahim Seten ile ilgili gittim. Yazılan şeylerle ilgili. Gidip konuşmak istedim. Gittim konuştum. Ben Beşiktaş’ın teknik direktörüyüm, karşınıza geldim oraya mı transfer oluyorum yani? Benim mukavelem devam ediyor. Göndermezlerse, gitmem. Ben gittim görüştüm zaten daha önce. Olmayacağını da söyledim. Bugün olur, yarın olur. Bunları bilemiyoruz. Ama ben Beşiktaş’ta çalışıyorum ve katkı yapmaya çalışıyorum. Kaldığım her gün için bunu yapacağım. Taraftarları mutlu etmek istiyorum. Durumumuzdan memnun değiliz. Herkes kendi oyununu iyi oynayacak ve vicdanen rahat olacağız” ifadelerini kullandı.

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