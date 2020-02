Şenol Güneş: "Haklı bir galibiyet aldık, oyuncularımı kutluyorum"

\"Bana yapılan saygısızlık ve hakareti aynen geri iade ediyorum\"

Ali DANAŞ / İstanbul,(DHA) -

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından Ziraat Türkiye Kupası\'nda (ZTK) Fenarbahçe ile oynanan derbide yaşananlar hakkında konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor gibi zor bir rakibe karşı oynadıklarını ifade eden Şenol Güneş, \"İyi kapanıp iyi çıkan, fizik gücüyle oynayan bir takım. Dirençlerini kırmaya çalıştık. Coşkulu başladık. Golden sonra oyun kurgumuzdaki sabrımızın dışına çıktık, telaşla oynadık. Golü yedik ve golden önce bir pozisyon daha verdik. İkinci yarıda ağırlık koyduk oyuna. Haklı bir galibiyet aldık, oyuncularımı kutluyorum\" dedi.

\"BANA YAPILAN SAYGISIZLIK VE HAKARETİ AYNEN GERİ İADE EDİYORUM\"

ZTK\'da Fenerbahçe ile oynadıkları maçta çıkan olaylar ile ilgili yarın basın toplantısı düzenlemeyi planladığını söyleyen Güneş, \"50 senenin birikimi var. 50 yıldan beri ben bu ülkede bir emek vererek bir yere gelmeye çalışıyorum. Sizin içinizde bana haksızlık yapanlar var. Bir tanesi Hürriyet, Mehmet Arslan. Daha önce de oldu. Ertuğrul Bey ve diğerleri de dahil. Hakkımı helal etmeyeceğim onlara eğer varsa. Onlar da helal etmesinler.

Bu zamana gelinceye kadar fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Bir sürü yer dolaşarak buraya geldim. Yeniden geri dönerim sorun değil. Ben Trabzonsporlu, Beşiktaşlı değilim. Ben Türk futbol adamıyım. Bana yapılan saygısızlık ve hakareti aynen geri iade ediyorum ve benim hastanedeki bilgilerimi alanlar ki aldılar açıklasınlar. Almak için uğraşanlar beni arasalar zaten söylüyorum onlara ama söylediklerimi aynen yazmıyorlar. Hürriyet\'in içinde kendine göre yazdırıyor sonra Aykut hocadan ona cevap verdiriyor. O zaman onu niye manşetten veriyorsun. Daha önce 2002\'de hakkımı vermeyip, paracı deyip paramı çalanlar şimdi emeğimi çalıyor\" dedi.

\"RİCARDO\'YA BU MAÇTA YAPILAN HAREKET KIRMIZI KART\"

Mücadelenin hakemi Halis Özkahya hakkında yorumların yapıldığını ifade eden Şenol Güneş, \"Hakem kolladı diyorlar. Ricardo\'ya bu maçta yapılan hareket kırmızı kart. Aynı pozisyonda Ankara\'da Babel\'e direkt verdi kırmızı

kartı. Bu maçın ardından hala hakemi konuşuyorlar ya hiçbir şey demiyorum. İsim vermeden konuşuyorum, bu maçta yaptıklarını neden yapmıyorsun diğer maçlarda\" açıklamasında bulundu

\"CESARETİMİ, ONURUMU KAYBETMEM\"

Fenerbahçe maçında yaralanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yanı sıra bakanların da kendisini aradığını dile getiren Güneş şu ifadeleri kullandı: \"Galatasaraylı, Fenerbahçeli, Trabzonsporlu herkes aradı beni. Cumhurbaşkanımız aradığında kendisine söyledim, \'Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı olarak, Fikret Orman da Beşiktaş Başkanı olarak gitsin, ben de futbol adamı olarak gideyim, bir televizyon programında konuşalım\' dedim. Ben hürriyetimi kaybettim ama cesaretimi, onurumu kaybetmem. Fenerbahçe maçında olayı ben mi yaptım, her şey benim üzerimden yürüyor. 2024 için hazırladığınız video için Ricardo\'yu Pepe\'yi çağırıyorsunuz, Pepe\'yi haksız yere oyundan atıyorsunuz. Attığınız adamla tanıtım yapsanız ne olur. Benim gibi niceleri var Türkiye\'de. Oyuncu, antrenör, sanatçı, sporcunun önünü açacaksın. Ben bu maçı alsam ne olur almasam ne olur. Ben Trabzon\'da olaylı maçta mağlup oldum, saha kapandı. Kaç defa kapandı saha, bendim antrenör. Bana haksızlıklar yapılmadı mı?\"

\"ŞEKİP MOSTUROĞLU, AZİZ YILDIRIM\'IN KAVGA ETTİĞİ HALUK ULUSOY\'UN SAĞ KOLUYDU\"

Şenol Güneş, hasteden alınan evraklar ile ilgili olarak ise şöyle konuştu: \"Hastaneye gidip gizli bilgi soracağına, gelip bana sor. Benim oyuncuma dava açıyorlar. İtme var, vurma yok. Oyuncuyu 24 saat önce bu maçın kadrosuna almışken kurula veriyorsunuz. Bu güvenlikçilerin de hepsinin temizlenmesi lazım. Biz evladımızı emanet ediyoruz güvenlikçilere, bu adamlar bize saldırıyor. Biz her şeyi konuşuruz, kavga isterlerse hepsini yaparız, bir canımız var onu da veririz. Ben milli takımdayken noterden bana 3 kez değiştirerek evrak gönderen Şekip Bey şimdi konuşuyor. O dönem Aziz Yıldırım\'ın kavga ettiği Haluk Ulusoy\'un sağ kolu, her şeyi yürüten Şekip Mosturoğlu\'ydu. Ama Fenerbahçe federasyondan şikayetçi. Kaç kez şampiyon oldu o dönem Fenerbahçe, ona bir bakın. Şekip Mosturoğlu sonra gitti Fenerbahçe\'ye. Bende gizli yok, her şeyim açık. Kimsenin canı yansın istemiyorum. Benim için aile, ülke daha önemlidir. Susuyorsam bundandır. Ama bunu yaparken ben de hakkımı biraz savunayım ya. Sanki ben kendime cisim attım. Benimle ilgili niye karar veriyorsunuz. Gerçeği söyleyemiyorsunuz. Beşiktaşlı da kendine göre söylüyor rakipleri de kendine göre söylüyor. Yasa çıkarsak ne olur, ahlak sıfıra inmiş. Ben maça çıktığım zaman ne olacağını biliyor muyum? Şimdi adam elini kaldırıyor, ben korkuyorum. Ben bu hale niye düştüm ya? Bu kafa çok darbe yedi ama o zaman gençtim. 50 yıl önce futbolculuk serseri işi diyorlardı. Serseri işi olmadığını gördüm. Ama serserilerin ahlaksızların bu işin içine girdiğini de görüyorum.\"

