Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"

\"Bugünkü takıma yüzde yüz hazır demek doğru olmaz\"

\"Fizik ve top kullanma açısından eksikler\"

\"Panik ve telaş vardı\"

ALİ DANAŞ / LİNZ,(DHA)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3\'üncü ön eleme turu rövanş karşılaşmasında LASK Linz\'e 2-1 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükseldi. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beklediklerinden zor bir maç olduğunu ifade eden Şenol Güneş, \"Oyuncu kalitesi ve takım üstünlüğümüzü sahaya yansıtamadık. Rakip dirençli. İstanbul\'da da aynı şeyi yapmaya çalıştılar. Fizik kontrolle çabuk çıkmayı düşünüyorlardı. Bunları hep bekliyorduk. Bu maçta ilk yarıda kendi sahamızda kalıp maçı idare etmeye çalışan takımımız bir gol yiyince daha sonra panik içerisinde oynamaya başladı. Dolayısıyla hem ilk yarı hem ikinci yarı oyun disiplininden kopmalar oldu. Oysa biz önde bastığımızda daha etkili olacağımız bir maçtı. Rakibe şanslar verdik. 2 golü de zaten biz kaptırdık onlar attılar. Son anda attığımız golle turu geçtik ama bugünkü oyun adına üzgünüm. Oyuncuların da benimde çok daha iş yapmamız gereken bir maç olduğunu görüyorum. Evet oyuncu değişiklikleri, geç gelenler, fizik olarak eksik olanlar bu dağılımı yaşıyoruz ama Beşiktaş\'ta oynayan her oyuncu daha çok verim verebilmeli. Hem topu kullanmada hem baskıda eksik kaldık. Rakibin bize karşı motivasyonunu ve fizik gücünü kullanarak oynamasını kolaylaştırdı. Kapanıp, bizden aldığı toplarla çıkmaya çalıştı. 2\'nci yarı biraz daha kopmalar başladı. İstek vardı ama oyun kopmaları da vardı. Rakip de pozisyon bulabilirdi. Tur atlamayı da yine bu oyuncular yaptığı için tebrik ediyorum\" ifadelerini kullandı.

\"FİZİK VE TOP KULLANMA AÇISINDAN EKSİKLER VARDI\"

Fizik ve top kullanma açısından eksikler olduğunu söyleyen Güneş, \"Sadece Roco değil mesela oyuna girdi golü attı, iyi de iş yaptı Negredo ama fizik olarak daha istenilen seviyede değil. Fizik olarak iyi olan Vagner Love, yeterli üretimi yok. İkisi arasında biraz daha istekli oynayan orada, gol atmada ve oyun olarak takımla bütünleşmede sıkıntı yaşayan bir Larin var. Dolayısıyla bu tip sıkıntılarımız olacak. Buna benzer yine geç gelen Ricardo mesela geç geldi. İstekli ama tam istediğimiz peformansta değil. Lens dinamik çok iyi ama bulamadı. Babel, çok iyi çalıştı ama bu maçta düşüktü. Oğuzhan, Tolgay top kullanamadı. Yani hem top kullanmada hem de fizik olarak eksik vardı. Karşımızda olan takım fizik olarak da iyiydi. Haddini de biliyordu. Yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Umarım ki Bursaspor maçına kadar takım oturur. İyi bir kadro oluşur ve herkes performansını bulur.

İkinci yarıda panik ve telaştan dolayı kendi oyunlarını oynayamadıklarını belirten Şenol Güneş, \"İlk yarıda kendi sahamızda durup, rakip pozisyon bulmadı ama orada duracağımıza önde bassak daha etkili olacaktık. Bu eksik, rakibe baskı da eksik. Rakibin sert oyununa biz cevap veremedik. Hakem de bu işi kolaylaştırdı, sinirlendik. Zaten bunlara hazır olmayınca oyun kontrolü kayboldu. Aynı zamanda pas yüzdemizde düşüktü. Çok top kayıpları yaptık. Birbirimizle bağlantımız, yön değiştirmeler atakta, bugün bizim oyunumuzun dışında bir oyun oldu. İlk yarı da rölantiden oldu, ikinci yarıda istek vardı, panik ve telaş vardı. Rakibin de oyun formatına uygun bir durum ortaya çıktı. Hakem de buna izin verdi. Tam biz atağa gidiyoruz, faul veriyor bize. Hakem ve rakibin şartlarına göre yine de biz daha iyi olmalıydık. Biz kendimizi eleştireceğiz ve değiştireceğiz.

\"BUGÜNKÜ TAKIMA YÜZDE YÜZ HAZIR DEMEK DOĞRU OLMAZ\"

Takımı değerlendirmek için henüz erken olduğunu ifade eden Şenol Güneş, \"Rakip ne yaparsa yapsın, siz kendi oyununuzu geliştirince etkili olursunuz ki Akhisar maçında da rakip bizim ne yapacağımızı biliyordu ama o tempoyu devam ettirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde burada da 1-0\'ı nasılsa yeneriz veya maçı taşıyalım daha sonra tempo olacak dediğimiz yerde hatalar yapabileceğimizi görüyoruz. Şuanda takım zaten yüzde yüz değerlendirmeye alınmaz. İyi de oynasak, kötü de oynasak belli bir zaman sonra bunlar tam değerlendirilir. Şimdi geçen maça girdiği zaman Roco hiç hata yapmadı, bu maçta hatalar yaptı. Pepe zaman zaman boşa çıktı o da sonradan geldi. Caner dinamik ama o da düşüşe geçebilir. Babel aynı. Bunlar hazır oyuncular. Bu tip yük binmelerden kaynaklı sıkıntılar olabilir. Bir de eksik olan oyuncular var. Dolayısıyla uyumsuzluklar da var. Bugünkü takıma yüzde yüz hazır demek doğru olmaz. Buna rağmen burada kim oynarsa oynasın bu skor alabileceğimiz en kötü skor. Böyle olmalıydı zaten. O yüzden üzüntü vericiydi. Biz burada son dakikada 2-0 kaybettiğimiz zaman konuşacak bir şey yok. Çünkü, kötüydük. Ancak onlar bizi 2-0 yenecek kadar oyun kaliteli oynadı mı yok. Ancak istekliydi. Kazanma hırsı vardı. Koştular, savaştılar. Onun için şans onlara daha çok yardım etti. Bizim ikinci yarı kontrolsüz de olsa isteğimiz, kalitemizle de Negredo\'nun attığı golle o da kırmızı kartı arkadan yedi zaten\" ifadelerini kullandı.

\"BU BİZİM İÇİN BİR DERS OLDU\"

Mağlup olmalarının üzüntü verici olduğunu söyleyen Güneş, \"Bu bizim için bir ders oldu. Play off maçını bu kadar emek verdik, buraya geldik hem mağlup olduk. Bir defa bu üzüntü verici. Ama turu geçtik o önemli. Şimdi play off turunu geçmek istiyoruz. Erzurum maçı da 2 gün sonra. Daha kısa olduğu için, bazı değişiklikler yapmayı düşündük. Kimlerle nasıl oynayacağımızı şimdi tekrar gözden geçireceğiz. Süre kısa. Bunun dışında bir şey söyleyeyim. Öncelikle rakip takımı tebrik ediyorum. Kapasitesinin üstünde iki maçta da zorladı. Ben diğer maçlarını da seyrettim. Bize karşı motivasyonları, büyük bir takıma karşı oynama hırsları biraz fazlaydı. Onları tebrik ediyorum. Bizim takımda da her şarta, olumsuzluğa rağmen turu geçti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Ama en önemlisi seyircilerin, ben saha içerisinde bir olumsuzluk görmedim. Hata yapıldı, karışık olmasına rağmen medenice oturdular. Gol atan sevindi, gol yiyen üzüldü. Hem LASK Linz taraftarlarını hem de Beşiktaş taraftarlarını tebrik ediyorum. Demek ki olabiliyormuş. Bir korkumuz da oydu. Biliyorsunuz seyirciyi karışık aldılar. Böyle bir şey Lyon\'da yaşamıştık. Taraftarları tebrik ediyorum\" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şenol Güneş\'in açıklamaları