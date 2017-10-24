Şenol Güneş: 2 puan kaybettik; oyuncuların hiçbir günahı yok

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından 2 puan kaybettiklerini söyleyerek, "Oyuncuların hiçbir günahı yok. 4 maçta 2 puan aldık ama oyuncular elinden gelen gayreti gösterdi" diye konuştu.

İki takımın da kazanmak için sahaya çıktığının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, maçta konsantrasyonun üst seviyede olduğunu söyledi.

Uygulamaya geçmesi gündemde olan 'video hakemle' ilgili görüşlerini de paylaşan Güneş, "Kültürümüzde böyle şeyler var. Ben video hakemi bilmiyorum ama ondan sonra da yabancı hakem gelir" dedi

Şenol Güneş'in maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şöyle:

"Zor bir maç oynayacağımızı biliyorduk. İyi bir takımla oynadık. Maça hırslı arzulu başladık. O bölümlerde oyun çok sık kesildi.

Akıcı oyunumuzda da fazla pozisyon şansı bulamadık. Rakibe de çok pozisyon vermedik. Gereksiz fauller oldu. Rakibe çok az pozisyon verdik ama biz de az pozisyona girdik.

İki takım da kazanmak adına hırsla sahadaydı. Konsantrasyon üst seviyedeydi. Başakşehir savunmayı daha iyi oynayıp beraberliğe gitmek istedi."

"2 puan kaybettik"

"Bireysel baskılarımız oldu. Yediğimiz golde de sayımız fazla olmasına rağmen donuk kaldık. Rakip de bunu iyi kullandık. Başakşehir'in iyi yaptığı işler oldu. 2 puan kaybettik. Üzgünüz.

İnsanların neyi eleştirdiğini bilmiyorum. Oyuncuların hiçbir günahı yok. 4 maçta 2 puan aldık. Oyuncular elinden geleni gösterdi."

"Video hakem' gelir; sonra da

yabancı hakeme geçeriz"

"Video hakem diyorlar ama o işlerden ben anlamıyorum. Daha sonra cevaplarız. Sahada oynanan bir futbol vardı, iki takım da elinden gelen gayreti gösterdi.

Başakşehir 6 takımın da çok üstünde. Gençlerbirliği'ne de öyle bakılsın. Türkiye'nin konuşulması gereken konuları var.

Futbol kültürümüz ve genel kültürümüzde böyle şeyler var. Video hakem geldikten sonra da yabancı hakeme geçeriz."