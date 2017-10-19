Şenoğlu'ndan Özge Günaydın'a destek

İSTANBUL,(DHA)

Meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla oluşturulan #HayatinSeninElinde farkındalık projesinin lansmanı, eski milli tenisçi İpek Şenoğlu\'nun da katılımıyla İstanbul Cerrahi Hastane\'sinde gerçekleştirildi.

Sanat Seninle Derneği\'nin Kurucu Başkanı, yazar ve ressam Özge Günaydın\'ın resim sergisi İstanbul Cerrahi Hastanesi\'nde yer alan Art in Hospital sergi salonunda büyük bir lansmanla açıldı. Kansere yakalanmadan önce tenis oynayan Özge Günaydın, İpek Şenoğlu ile sohbetinde iyileşmesinin ardından tenise tekrar döneceğinin müjdesini de verdi.

SPOR, SANAT VE İŞ DÜNYASINDAN DESTEK

Meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için oluşturulan #hayatinseninelinde projesi kapsamında açılan sergide, ayrıca basımı ve dağıtımı Yediveren Yayınları tarafından yapılan \"Panik Yok, Ben Kanserim\" kitabının imza günü de gerçekleştirildi. Erken teşhis ve ücretsiz tarama gibi konularda fayda sağlamak için gelirinin Senoloji Derneği\'ne bağışlanacağı çalışma, özellikle basın ve sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.Senoloji Derneği iş birlikteliği ve İstanbul Cerrahi Hastanesi sponsorluğunda başlatılan projeye İpek Şenoğlu, Pınar Altuğ, Öznur Yakın, Buket Dereoğlu ve Didem Çapa gibi spor, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü isim destek veriyor. Sosyal medyada da yoğun ilgi gören projede, Facebook ve Instagram kullanıcıları videolarını #hayatinseninelinde etiketiyle paylaşarak farkındalık oluşturmak için katkıda bulunuyor.

#hayatinseninelinde sloganı ile düzenlenen sergi Kasım ayı sonuna kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Tüm gelirinin Senoloji Derneği\'ne bağışlanacağı \"Panik Yok, Ben Kanserim\" kitabı tüm kitapçılarda kitapseverleri bekliyor.

(FOTOĞRAFLI)