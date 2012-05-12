T24 LogoT24 Logo
Magazin

Şenkal park yeri tartışmasında parmak mı kırdı?

Bir dönemin ünlü mankenlerinden Eylem Şenkal, park yeri tartışması yaşadığı yaşlı komşusunun parmağını kırmakla suçlanıyor

12 Mayıs 2012 07:28

Bir dönemin ünlü mankenlerinden Eylem Şenkal, park yeri tartışması yaşadığı yaşlı komşusunun parmağını kırmakla suçlanıyor

Milliyet'in haberine göre, İrem Uz isimli genç kız dün twitter’da manken Eylem Şenkal’ın ‘Arabanızı çeker misiniz?’ diyen annesine saldırdığını ve parmağını kırdığını öne sürdü. Olay sırasında annesinin bir parmağının kırıldığı, diğerinin de zedelendiğini belirten Uz, ‘FSM Karakolu’nda rapor mevcut. Ağır hakaret ve tehdit de var’ açıklamasını yaptı.

Eylem Şenkal ise ‘Ben kimsenin parmağını kırmadım. Asıl ben saldırıya uğradım. Kadın otopark mafyası gibiydi’ dedi. Akşamüstü Etiler’de her zaman gittiği kuaförün önüne aracını park ederken tanımadığı bir kadının kendisine sataştığını belirten Şenkal, ‘Kadın kuaföre arkamdan gelip saçıma yapıştı ve ben ne olduğunu anlamadan bana saldırıp kaçtı. İnanılmaz küfürler etti bana... Delirmiş gibiydi. Etiler Karakolu’na gidip şikâyetçi oldum. Kağıthane Devlet Hastanesi’nden 7 gün iş göremez raporu aldım. Bu işin peşini bırakmayacağım. O kadının akli dengesi yerinde değil bence’ diye konuştu.

 

ETİKETLER

Eylem Şenkalpark yeritartışmayaşlıkomşusuparmaktwitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24