Şenkal park yeri tartışmasında parmak mı kırdı?

Bir dönemin ünlü mankenlerinden Eylem Şenkal, park yeri tartışması yaşadığı yaşlı komşusunun parmağını kırmakla suçlanıyor

Milliyet'in haberine göre, İrem Uz isimli genç kız dün twitter’da manken Eylem Şenkal’ın ‘Arabanızı çeker misiniz?’ diyen annesine saldırdığını ve parmağını kırdığını öne sürdü. Olay sırasında annesinin bir parmağının kırıldığı, diğerinin de zedelendiğini belirten Uz, ‘FSM Karakolu’nda rapor mevcut. Ağır hakaret ve tehdit de var’ açıklamasını yaptı.

Eylem Şenkal ise ‘Ben kimsenin parmağını kırmadım. Asıl ben saldırıya uğradım. Kadın otopark mafyası gibiydi’ dedi. Akşamüstü Etiler’de her zaman gittiği kuaförün önüne aracını park ederken tanımadığı bir kadının kendisine sataştığını belirten Şenkal, ‘Kadın kuaföre arkamdan gelip saçıma yapıştı ve ben ne olduğunu anlamadan bana saldırıp kaçtı. İnanılmaz küfürler etti bana... Delirmiş gibiydi. Etiler Karakolu’na gidip şikâyetçi oldum. Kağıthane Devlet Hastanesi’nden 7 gün iş göremez raporu aldım. Bu işin peşini bırakmayacağım. O kadının akli dengesi yerinde değil bence’ diye konuştu.