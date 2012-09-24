T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şenkal Atasagun ve Teoman Koman Ergenekon'da tanık ifade verecek

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen 65’i tutuklu 274 sanıklı Ergenekon Davası’nın 233. duruşması başladı

24 Eylül 2012 16:07

Eski MİT müsteşarları Şenkal Atasagun ile emekli Org. Teoman Koman, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve CHP Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı'nın da aralarında bulunduğu bazı isimler Ergenekon davasında tanık olarak dinlenecek.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen 65’i tutuklu 274 sanıklı Ergenekon Davası’nın 233. duruşması başladı.

Mahkeme Heyeti, sanık ve avukatların tanık dinletme taleplerini değerlendirdi. Tanık olarak dinlenmesine karar verilen isimler şunlar:

"Eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, emekli Orgeneral Teoman Koman, eski emniyet amiri Ahmet İhtiyaroğlu, AKP Milletvekili Şirin Ünal, CHP Milletvekili Emrehan Halıcı, Faruk Demir ve gazeteci Aslı Aydıntaşbaş."

ETİKETLER

Şenkal AtasagunTeoman KomanŞirin ÜnalEmrehan HalıcıErgenekon

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24