Şenkal Atasagun ve Teoman Koman Ergenekon'da tanık ifade verecek

Eski MİT müsteşarları Şenkal Atasagun ile emekli Org. Teoman Koman, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal ve CHP Ankara Milletvekili Emrehan Halıcı'nın da aralarında bulunduğu bazı isimler Ergenekon davasında tanık olarak dinlenecek.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’de görülen 65’i tutuklu 274 sanıklı Ergenekon Davası’nın 233. duruşması başladı.

Mahkeme Heyeti, sanık ve avukatların tanık dinletme taleplerini değerlendirdi. Tanık olarak dinlenmesine karar verilen isimler şunlar:

"Eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, emekli Orgeneral Teoman Koman, eski emniyet amiri Ahmet İhtiyaroğlu, AKP Milletvekili Şirin Ünal, CHP Milletvekili Emrehan Halıcı, Faruk Demir ve gazeteci Aslı Aydıntaşbaş."