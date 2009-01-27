‘Seni seviyorum kızım’ cümlesine tepki verdi

Beyoğlu'nda üzerine 7.5 metrekarelik cam düşmesi sonucu komaya giren üniversiteli Ece, babasının ‘Seni seviyorum kızım, beni duyuyorsan tepki göster’ isteğine parmaklarını oynatarak cevap verdi.



Arkadaşlarıyla gittiği Taksim’de başına 7.5 metrekarelik cam düşmesi sonucu komaya giren üniversite öğrencisi Ece Turhan’ın (19) yaşam savaşı sürüyor. Ameliyatın ardından bir hafta daha uyutulacağı açıklanan genç kızın babası İhsan Turhan, hemşire kontrolünde belli aralıklarla kızının yanına girerek tepki vermesi için sesleniyor.



Star gazetesinin haberine göre Ece’nin ‘Kızım seni çok seviyorum. Beni duyuyorsan tepki göster’ diyen babasına parmaklarını oynatarak cevap verdiği öğrenildi. Turhan ailesi, biricik kızlarının bu tepkisinin, iyileşeceğinin habercisi olduğunu düşünüyor.



Arkadaşları yalnız bırakmıyor



İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Ece için arkadaşları da umutlu bekleyişlerini sürdürüyor. Cerrahpaşa tıp Fakültesi önünde toplanan gençler, baba İhsan Turhan’ın yanında durup hem ona destek oluyor hem de Ece’nin iyileşmesi için dua ediyor.

