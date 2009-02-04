‘Seni meşhur ederim’ tuzağı

Kağıthane'de bir adam, yönetmen olduğunu söyleyerek filmde oynatma bahanesiyle üç genç kızı eve götürüp cinsel tacizde bulundu.



Film setlerinde ışıkçı olarak görev yapan Ahmet H. Y., televizyon oyuncularının ve yönetmenlerinin isimlerini kullanarak bir süre önce genç yaştaki A.G., N.U. ve K.P. ile tanıştı.



Yaşar, genç kızları, önceki gün saat 20.00 sıralarında Kağıthane Gültepe Mahallesi'nde bulunan önceden tanıdığı Serpil D.'ye ait eve gitti. Daha önce de küçük yaştaki kızlarla ilişkiye girmek, dolandırıcılık ve hırsızlıktan sabıkası bulunan Ahmet H.Y., burada kızlara sinema ve dizilerde oynatmayı vaad ederek cinsel tacizde bulundu.



Dizilerde rol vaadi



Bu olay üzerine kızlardan biri, cep telefonu yardımıyla durumu bir arkadaşına bildirdi. Genç kızın arkadaşının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Yapılan baskında, Ahmet H. Y., ev sahibi Serpil D. ve genç kızlar gözaltına alındı. Ahmet H. Y. gözaltında tutularak mahkemeye sevk edileceği öğrenildi. Gültepe Polis Merkezi'ne götürülen Serpil D., ifadesinde, Ahmet H. Y.'nin kendisine dizilerde rol vereceğini söydediğini belirtildi. Serpil D. ve 3 kız ifadelerinin ardından serbest bırakılırdı.



Kendisinin Amerikan vatandaşı olduğunu iddia eden Ahmet H. Y., suçlamaları kabul etmedi.