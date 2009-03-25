Seni gidi 'sansar' seni!..

Kayseri'nin büyük bölümünü elektriksiz bırakan patlamaya, trafoya giren bir sansarın neden



Gesi yol kavşağında bulunan Erciyes-2 indirici trafo merkezinde dün akşam saat 21.14'de patlama meydana geldi.



Patlamanın ardından çıkan yangın, Kayseri Büyükşehir Belediye itfaiyesi ekiplerince söndürüldü. Patlama nedeniyle kentin büyük bir bölümüne yaklaşık yarım saat elektrik verilemedi.



Kayseri ve Civarı Elektrik TAŞ İşletme Bakım Müdürü Mükremin Çepni, yaptığı açıklamada, elektriksiz kalan bölgelere başka bir trafodan enerji akışı sağladıklarını kaydetti.



Bu sabah yaptıkları incelemede patlamaya trafoya giren sansarın neden olduğunu belirlediklerini ifade eden Çepni, şunları anlattı:



"Normal şartlarda kente 5-6 saatten önce elektrik verilmesi mümkün değildi. Ancak, şirketimizin otomasyon sistemindeki teknolojik yenilik sayesinde başka bir trafo merkezinden manevra yapılarak tüm şehre yaklaşık 30 dakikada elektrik verilip problem giderilmiştir.



Daha önce de bir kedi Farabi Caddesi Türk Telekom Müdürlüğü yanında bulunan trafo merkezine girerek patlamaya ve yangına neden olmuştu. Bu nedenle aynı saatlerde oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçı, stadyumun ışıklarının kesilmesi sonucu yaklaşık 30 dakika geç tamamlanmıştı."



Çepni, trafoda sansarın neden olduğu patlamanın maddi zarara yolaçtığını sözlerine ekledi.

