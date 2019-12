'Seni Erdal Acar’a öldürtürüm'

Manken Pınar Taştepe, meslektaşı Neslihan Önder’in, işadamı Erdal Acar’ın adını kullanarak kendisini tehdit ettiğini iddia etti



Manken Pınar Taştepe, 2007 Best Model of Türkiye birincisi ve aynı zamanda Best Model of The World ikincisi olan Neslihan Önder hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikâyet dilekçesinde şu iddiada bulundu:



“Neslihan bir gün sevgilim Erkan Ergün ile birlikte benim evimde otururken aradı ’Sana gelebilir miyim?’ dedi. Kabul ettim. Eve geldi. Bir süre sonra sevgilim Erkan Ergün’ü ayartmaya başlayınca sinirlendim. İkisini de evimden kovdum. Ancak Neslihan daha sonra bana mesajlar çekmeye, beni gördüğü yerde hakaret ve tehdit etmeye başladı. Bir keresinde telefonla ’Erdal Acar benim eski sevgilim. Seni ona öldürtürüm’ diyerek tehdit etti.



“İki aç köpek, biri sen, biri Erkan. İkiniz de köpek olmaya müsaitsiniz “ diye mesaj çekti. Ajanslara hakkımda asılsız iddialarda bulundu, iş almamı engelledi. Maddi-manevi zarar gördüm.”



Savcılık Neslihan Önder hakkında ’Hakaret’ten 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Mahkeme, tebligat gönderilmesine rağmen duruşmaya katılmayan Neslihan Önder hakkında zorla getirme kararı çıkarttı.