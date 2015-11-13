Şengal'i kim kurtardı?

Şengal'in IŞİD'lilerden bugün temizlenmesi sonrasında sosyal medyada PKK mı Peşmerge mi tartışması başladı. Binlerce Peşmerge, Ezidi ve Kürt birliklerinin dün başlattığı operasyon sonrası Şengal IŞİD'den temizlenmiş, PKK'nın da operasyona katıldığı iddiası üzerine Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani bir basın toplantısı düzenleyerek, "Şengal'i Peşmerge kurtarmıştır" ifadelerini kullanmıştı. PKK ve PKK'ya bağlı örgütlerin haber siteleri ise operasyona en büyük desteği kendilerinin verdiğini açıklamıştı.

Mesut Barzani Şengal Dağı'nda düzenlediği basın toplantısında, "Şengal'in kurtarıldığını ilan ediyorum. Şengal'i Peşmerge kurtarmıştır. Peşmegenin dışında hiçbir güç bu operasyonda yer almamıştır" dedi. Barzani, “Buradan Şengal'in kurtarıldığını müjdeliyorum” şeklinde konuşarak, Ezidi Kürtlere yapılanların intikamının alındığını söyledi.



Şengal’in kurtarılmasını bir “mesaj” olarak değerlendiren Mesud Barzani, peşmergeden önce kimsenin buna kalkışamadığını dile getirdi. Barzani, “Şengal'i Kurtarma Operasyonu’na peşmergeler dışında herhangi bir gücün katılmadığını” vurgulayarak, desteklerinden dolayı ABD’ye ve koalisyon üyelerine teşekkür etti.

PKK silahlı kanadı HPG'nin Şengal kolu tarafından yapılan açıklamada ise "Şengal şehir merkezi ve köylerine yönelik başlattığımız operasyonun 2. gününde halkımıza özgür bir Şengal'i armağan ediyoruz" denildi.



Şengal'e girilmesinin ardından bazı PKK hesaplarından ise merkezi kontrol altına aldığı yönünde mesajlar atıldı. Sosyal medyada örgüte yakın hesaplardan ise Barzani'ye açıklamaları nedeniyle tepki geldi.



İki taraf arasında Şengal'in kurtarılmasına kimin katıldığı yönünde tartışmalar devam ediyor.

