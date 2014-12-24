Şengal'den gelenler sağlık hizmetinden yararlanamayacak mı?

AFAD emir verdi: Kürtleri tedavi etmeyin

Başbakanlığa bağlı AFAD'ın 81 il valiliğine, IŞİD saldırıları dolayısıyla göç eden Kobanê ve Şengallilere acil servislerin dışında sağlık hizmeti sunulmaması talimatı verdiği öne sürüldü.

Devlet, Kobanê ve Şengallilere Suriyeli diğer mülteciler gibi “geçici koruma statüsü” tanımıyor.

DİHA'da yer alan haber şöyle:

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na ait yazıyla yardım yapılması bir yana 230 bine yakın Şengal ve Kobanêlinin sağlık hizmetlerinden yararlanmaması yönünde talimat verildiği ortaya çıktı. Başkanlık, 11 Aralık tarihinde, 81 il valiliği aracılığıyla valiliklere bağlı il afet ve acil durum müdürlüklerine gönderdiği yazıyla “geçicisi koruma statüsü”ne dahil edilmeyen yaklaşık Şengal ve Kobanêlinin acil servislerde sunulan acil sağlık hizmetlerinin dışında sağlık hizmetinden yararlanamayacağı talimatını verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Dr. Fuat Oktay imzasını taşıyan talimat, kimi valiliklerin göç edenlere sunulacak sağlık hizmetine ilişkin Başkanlığın görüşüne başvurması ardından gönderildi. Talimat, 15 Aralık’ta Diyarbakır Valiliği’ne ulaştı.

'IŞİD değil iç karışıklık'

Talimatta, IŞİD saldırılarının “iç karışıklık” olarak görülmesi dikkat çekiyor. Bu yazıyla birlikte sadece IŞİD saldırılarından önce gelen ve “geçici koruma statüsü”ne alınan Suriyeliler, tam anlamıyla sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Ancak “geçici koruma statüsü”ne alınmayan ve büyük bir kısmına da “geçici misafirlik belgesi” verilen 230 bin Kobanê ve Şengalli sadece acil sağlık sorunları yaşadıkları sırada hastanelerin acil servislerindeki acil sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek. Bunun dışında herhangi bir poliklinik ya da serviste sağlık hizmeti alamayacak. IŞİD saldırıları nedeniyle her şeyleri arkalarında bırakarak gelen Kobanêli ve Şengalliler bu uygulamayla açıkça ölümle tehdit ediliyor.

Rojava ve Şengal Merkezi Koordinasyonu ve DBP PM üyesi olan Hüseyin Yılmaz, gönderilen talimatın Türkiye’nin ayrımcılık yaptığının resmi belgesi olduğunu söyledi. Yılmaz, Türkiye’nin Kobanê ve Şengalli dışından gelenlere statü tanındığını ancak 230 bine yakın Kobanê ve Şengalliye statü tanınmadığının altını çizerek, “Statü tanınmasının yanında sağlık hizmeti de sunulmamakta. Kürtlere karşı çifte standart bir politikanın yürütüldüğü açıktır” dedi.

Alınan karardan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, Türkiye’nin bu tutumuyla Kobanê ve Şengal’e dönük vahşi saldırıya ortak olduğunu da vurguladı.