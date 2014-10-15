T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Şengal'de 150 Ezidi çocuk açlıktan öldü'

Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği'nin Ortadoğu’da İnsani Kriz Raporu'na göre IŞİD saldırıları nedeniyle son bir ayda 500.000 insan göç etmek zorunda kaldı

15 Ekim 2014 22:35

Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği, IŞİD’in Eylül ayından bu yana saldırısı altında bulunan Şengal, Mahmur, Rojava ve Kobanê’de yaşanan insani krizi ve yapılan yardımları içeren Ortadoğu’da İnsani Kriz Raporu’nu açıkladı.

Ezidiler, Kürtler, Süryaniler, Şiiler, Türkmenler ve Keldanilerin IŞİD’in saldırılarından etkilendiğinin belirtildiği rapora göre, 15 Eylül’den bu yana yaklaşık 500.000 insan bulundukları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı bu kişilerden yaklaşık 200.000’i Türkiye’ye sığındı. Sığınmacılar Güneydoğu Anadolu’da 30 farklı bölgeye yerleştirilidi.

Rapora göre, IŞİD'den kaçarak Şengal dağlarına sığınan 150 Ezidi çocuk hayatını kaybetti, yüzlerce kadın tecavüze uğradı, onlarca kadın da yakalanmamak için intihar etti. Şırnak, Uludere, Silopi, Cizre, İdil ilçelerinden Türkiye’ye giriş yapan Şengallilerin sayısının 30 bine yaklaşması üzerine yerel yönetimler, siyasi partiler, STK’ların girişim ve destekleriyle Nusaybin, Mardin, Kızıltepe, Batman, Siirt, Viranşehir ve Diyarbakır’da ortak yaşam alanlarının oluşturulduğunun kaydedildiği raporda, sığınmacıların acil ihtiyaçları şöyle sıralandı:

Konteynırlar ve kışa dayanıklı çadırlar

Zorlu kış koşullarına hazırlık amaçlı -30 C’ye varan kış soğuklarına dayanıklı güvenlikli çadır

Düzenli beslenme için yiyecek, içecek ve ortak mutfakların kurulması

Kurulacak mutfakların tüm giderlerini karşılayacak kurum ve kuruluşların destekleriyle projelendirilmesi

Her bir toplu yaşam alanında 24 saat çalışır sağlık ünitelerinin oluşturulması, ikinci derece sağlık hizmetinin karşılanması için devlet hastanelerinden yararlandırılmaları sağlanması

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız…

 

ETİKETLER

Güneydoğu Anadolu Belediyeler BirliğiOrtadoğu İnsani Kriz Raporuezidiışidşengal

İlgili Haberler

20 yıl önce giden Ezidilerin köyüne IŞİD’den kaçan Ezidiler yerleşiyor

Batman’ın Ezidi Köyü Uğurca’ya gelen Şengalli Ezidiler yerleşerek yeni bir hayata başladı

IŞİD'in kaçırdığı Ezidi kadınlardan haber alınmıyor

IŞİD'in Şengal'de kaçırdığı belirtilen binin üzerindeki Ezidi kadının akıbeti belirsizliğini koruyor

Diyarbakır'da 4 bin Ezidi neler yaşıyor?

Kobani'den gelip evlerde kalan yaklaşık 4 bin Suriyeli Kürt'ün aksine, 'birbirlerinden kopmaktan korktukları için kent içindeki evlere gitmek istemiyorlar.'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24