'Şengal'de 150 Ezidi çocuk açlıktan öldü'

Güneydoğu Anadolu Belediyeler Birliği, IŞİD’in Eylül ayından bu yana saldırısı altında bulunan Şengal, Mahmur, Rojava ve Kobanê’de yaşanan insani krizi ve yapılan yardımları içeren Ortadoğu’da İnsani Kriz Raporu’nu açıkladı.

Ezidiler, Kürtler, Süryaniler, Şiiler, Türkmenler ve Keldanilerin IŞİD’in saldırılarından etkilendiğinin belirtildiği rapora göre, 15 Eylül’den bu yana yaklaşık 500.000 insan bulundukları bölgeleri terk etmek zorunda kaldı bu kişilerden yaklaşık 200.000’i Türkiye’ye sığındı. Sığınmacılar Güneydoğu Anadolu’da 30 farklı bölgeye yerleştirilidi.

Rapora göre, IŞİD'den kaçarak Şengal dağlarına sığınan 150 Ezidi çocuk hayatını kaybetti, yüzlerce kadın tecavüze uğradı, onlarca kadın da yakalanmamak için intihar etti. Şırnak, Uludere, Silopi, Cizre, İdil ilçelerinden Türkiye’ye giriş yapan Şengallilerin sayısının 30 bine yaklaşması üzerine yerel yönetimler, siyasi partiler, STK’ların girişim ve destekleriyle Nusaybin, Mardin, Kızıltepe, Batman, Siirt, Viranşehir ve Diyarbakır’da ortak yaşam alanlarının oluşturulduğunun kaydedildiği raporda, sığınmacıların acil ihtiyaçları şöyle sıralandı:

Konteynırlar ve kışa dayanıklı çadırlar

Zorlu kış koşullarına hazırlık amaçlı -30 C’ye varan kış soğuklarına dayanıklı güvenlikli çadır

Düzenli beslenme için yiyecek, içecek ve ortak mutfakların kurulması

Kurulacak mutfakların tüm giderlerini karşılayacak kurum ve kuruluşların destekleriyle projelendirilmesi

Her bir toplu yaşam alanında 24 saat çalışır sağlık ünitelerinin oluşturulması, ikinci derece sağlık hizmetinin karşılanması için devlet hastanelerinden yararlandırılmaları sağlanması

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